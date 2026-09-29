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همزمان با هفتم مهرماه و آغاز هفته ایمنی، ۲۱ بانوی آتشنشان فعالیت خود را در بخش عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد دیشب در برنامه گفت و گوی خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: ۲۱ بانوی آتشنشان که بهتازگی به صورت رسمی جذب سازمان شدهاند، همزمان با هفتم مهرماه و آغاز هفته ایمنی، فعالیت خود را در بخش عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد آغاز کردند.
آتشپاد حسامی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات سازمان آتشنشانی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ ایستگاه آتشنشانی با رعایت استانداردهای بینالمللی پراکنش در سطح شهر فعال هستند و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خودروی آتشنشانی و حدود ۲ هزار آتشنشان در این مجموعه مشغول خدمترسانی هستند.
وی افزود: توسعه ایستگاههای آتشنشانی نیز در دستور کار قرار دارد و از میان چهار ایستگاه در حال ساخت، دو ایستگاه تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد و دو ایستگاه دیگر نیز کمتر از یک سال آینده آماده خدمترسانی به شهروندان خواهند شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد درباره ورود بانوان به عرصه عملیاتی آتشنشانی گفت: بهرهگیری از ظرفیت بانوان آتشنشان حدود ۱۵ سال به عنوان یکی از دغدغههای سازمان مطرح بوده است و پیش از این، به دلیل موانع قانونی، از ظرفیت بانوان در قالب آتشنشانان داوطلب استفاده میشد.
حسامی ادامه داد: با ایجاد ظرفیت قانونی برای جذب بانوان در چارت سازمانهای آتشنشانی، در استخدام اخیر سازمان آتشنشانی مشهد، ۲۱ بانوی آتشنشان به صورت رسمی جذب شدند و از هفتم مهرماه، فعالیت عملیاتی آنان در مجموعه سازمان آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرکز فرماندهی و شماره ۱۲۵ گفت: مرکز تماس آتشنشانی یکی از مهمترین بخشهای سازمان است که وظیفه دریافت اطلاعات حادثه، مدیریت و کنترل ناوگان و تجهیزات و هدایت نیروها به محل حادثه را بر عهده دارد.
۹۲ درصد تماسهای ورودی به آتش نشانی اشتباهی یا مزاحمتی است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد تماسهای ورودی به این مرکز اشتباهی یا مزاحمتی است، افزود: با وجود حجم بالای این تماسها، ایجاد پروتکلهای لازم موجب شده است اعزامهای اشتباه به حداقل برسد.
حسامی همچنین از شناسایی و پیگیری قضایی شمارههای مزاحم خبر داد و گفت: با همکاری اداره کل مخابرات، مرکز فناوری اطلاعات و دستگاه قضایی، شمارههای مزاحم شناسایی و در موارد لازم با قطع خطوط تلفن و پیگیریهای قضایی با آنها برخورد شده است که این اقدامات از ابتدای امسال موجب کاهش مزاحمتهای تلفنی شده است.
وی با اشاره به آمار عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: این سازمان در سال گذشته حدود ۳۱ هزار عملیات را پشت سر گذاشته است که به طور میانگین معادل ۸۰ تا ۹۰ عملیات در روز است و ضرورت توجه بیشتر به موضوع پیشگیری از حوادث و رعایت الزامات ایمنی در ساختمانها را نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد درباره تجهیزات مورد استفاده در ساختمانهای مرتفع نیز گفت: این سازمان ۱۴ دستگاه خودروی نردبان، بالابر و پلتفرم آتشنشانی در اختیار دارد که به صورت آماده و فعال مورد استفاده قرار میگیرند و دو دستگاه از این خودروها قابلیت دسترسی تا ارتفاع ۷۲ متر را دارند.
حسامی با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه صرفاً به تجهیزات آتشنشانی وابسته نیست، افزود: بر اساس ضوابط ایمنی، ساختمانها از ارتفاع مشخصی به بعد باید به تجهیزات و سامانههای ایمنی و اطفای حریق مجهز باشند و مسئولیت ایمنی داخلی ساختمان نیز بر عهده خود مجموعه است.
وی درباره نظارت بر ایمنی ساختمانها گفت: سازمان آتشنشانی علاوه بر عملیات اطفای حریق و امداد و نجات، در حوزه پیشگیری نیز فعالیت میکند و الزامات ایمنی ساختمانها را بر اساس مقررات ملی ساختمان، بهویژه مبحث سوم، پیش از صدور پایان کار و همچنین در دوره بهرهبرداری مورد بررسی قرار میدهد.
شناسایی ۱۷۱ ساختمان پرخطر در مشهد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با اشاره به شناسایی ساختمانهای پرخطر در این شهر گفت: ۱۷۱ ساختمان پرخطر در مشهد شناسایی و در سامانه منتاک ثبت شدهاند و سازمان آتشنشانی با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و دستگاه قضایی، روند بازدید، ابلاغ الزامات و رفع خطر این ساختمانها را پیگیری میکند.
حسامی افزود: از ابتدای امسال جلسات مستمری با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی برگزار شده و ساختمانهای شناساییشده برای پیگیری اقدامات ایمنی فراخوان شدهاند. کارشناسان سازمان نیز بازدیدهای مستمر و دورهای از این اماکن انجام میدهند.
وی ادامه داد: تاکنون هشت ساختمان از مجموع ۱۷۱ ساختمان پرخطر شناساییشده، با انجام اقدامات لازم، از فهرست اماکن پرخطر خارج شدهاند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد در پایان با اشاره به برنامه سازمان برای اطلاعرسانی عمومی درباره ایمنی اماکن تجمعی گفت: اعطای پلاک یا لیبل ایمنی به ساختمانهای تجمعی و اماکن پرخطری که مراحل رفع خطر را پشت سر گذاشتهاند، در دستور کار سازمان قرار دارد تا شهروندان هنگام انتخاب هتل، پاساژ، بازار یا سایر اماکن عمومی بتوانند از وضعیت ایمنی آن محل اطلاع داشته باشند.
حسامی همچنین درباره آسیبهای واردشده به ایستگاههای آتشنشانی در جریان حوادث سال گذشته اظهار کرد: در جریان حمله به ایستگاه شماره ۱۴ در منطقه توس و میدان معراج، یک ایستگاه به طور کامل از چرخه خدمت خارج شد و تجهیزات، ادوات امداد و نجات و دو دستگاه خودروی آتشنشانی سنگین و نیمهسنگین آن از بین رفت که خسارتی بیش از ۳۰ میلیارد تومان به سازمان آتشنشانی وارد کرد.