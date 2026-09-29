به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در دومین جلسه کارگروه پایش و راهبری طرح های کلان گفت: ۸۰ درصد اینترنت کشور برعهده ترافیک تلفن همراه است و چشم‌انداز پوشش خانوار‌های هدف نیز خرداد ۱۴۰۶ است.

علی دلگیر خراسان رضوی افزود: هدف اصلی در طرح توسعه زیرساخت فیبر نوری یا همان FTTx این است که شبکه اینترنت ثابت بتواند به‌تدریج فشار را از شبکه اینترنت موبایل کم کند و مصرف داده در حوزه‌های استریم، دورکاری، آموزش آنلاین و خدمات ابری را به تعادل برساند.

وی افزود: در ایران حدود ۸۰ درصد از ترافیک اینترنت بر شبکه موبایل استوار است درحالی که استاندارد جهانی این شاخص، ۷۰ درصد شبکه ثابت و ۳۰ درصد اینترنت موبایل است دلیل هم این است که در سال‌های اخیر، توسعه اینترنت ۴G و ۵G بر اینترنت همراه متمرکز بوده و به همین دلیل، اقبال غیرعادی مردم به استفاده از اینترنت تلفن همراه بوده است. این وضعیت باید تغییر کند و ترافیک به تعادل برسد.

وی ادامه داد: براساس استاندارد‌های جهانی، هر ۱۰ درصد رشد شبکه ارتباطات می‌تواند ۱.۵ درصد بر تولید ناخالص ملی (GDP) اضافه کند، سهم اقتصاد دیجیتال را به بیش از ۱۲ درصد برساند و به ازای هر یک میلیون اتصال جدید، ۴۰ هزار شغل جدید ایجاد کند.

وی بیان کرد: بر همین اساس، تأکید داریم طرح توسعه فیبر نوری در استان و به‌خصوص مشهد، هرچه زودتر به سرانجام برسد. این‌گونه بوده که از ۲۱۸۴ کیلومتر حفاری برنامه‌ریزی‌شده، تاکنون ۱۲۸۰ کیلومتر معادل با ۵۸ درصد حفاری انجام شده است کل این حفاری‌ها هم تا آذرماه ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. چشم‌انداز پوشش خانوار‌های هدف نیز خرداد ۱۴۰۶ است.

دلگیر گفت: درحال حاضر، خراسان رضوی با ۸۳ هزار و ۵۶۶ اشتراک فعال FTTx در رتبه دوم بیشترین اشتراک فعال در کشور قرار دارد. در مجموع از نظر استانی هم این طرح تاکنون ۷۵درصد پیشرفت داشته و شهرستان‌هایی همچون تربت‌حیدریه، گلبهار، درگز، گناباد و تربت‌جام، ۱۰۰درصد تحت پوشش زیرساخت فیبر نوری قرار گرفته‌اند.