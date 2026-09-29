با هدف ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه و شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و کمک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در این منطقه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه و شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و همچنین کمک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا اجرا شد.

احمد مجرد با اشاره به اجرای این طرح در ستاد منطقه ارومیه اظهار کرد: در راستای مسئولیت اجتماعی و توجه به موضوعات زیست‌محیطی، از کارکنان مجموعه خواسته شد در روز سه‌شنبه از آوردن خودرو شخصی به محل کار خودداری کرده و برای تردد از حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه و سایر روش‌های جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: امروز شاهد مشارکت خوب کارکنان در اجرای این طرح بودیم و همکاران با استقبال از این برنامه، در راستای تحقق اهداف آن گام برداشتند.



مجرد با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی نیازمند مشارکت عمومی است، تصریح کرد: اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» می‌تواند علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، زمینه‌ساز ترویج سبک زندگی سالم‌تر و توجه بیشتر به محیط زیست باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این طرح و افزایش مشارکت کارکنان، شاهد نهادینه شدن فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌های حمل‌ونقل پاک در مجموعه باشیم.