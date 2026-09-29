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هشدار هواشناسی سطح زرد با موضوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در استان مرکزی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۲ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
بررسیها حاکی از عبور متناوب امواج ناپایدار بارشی از کشور طی روزهای آتی تا روزهای ابتدایی هفته آتی میباشد که از روز پنجشنبه بتدریج استان مرکزی را نیز تحت تاثیر فعالیت بارشی خود قرار خواهد داد.
زمان شروع: پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
زمان پایان: یکشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
نوع مخاطره:
پنجشنبه: در برخی مناطق استان احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق، گاهی وزش باد و احتمال گردوخاک
جمعه: در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گردوخاک
شنبه: در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گردوخاک
یکشنبه: در برخی مناطق رگبار و احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید
منطقه اثر:
اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات
اثر مخاطره:
هر چند بارشها بویژه در ابتدای سامانه بارشی عمدتا بصورت رگبارهای پراکنده و در مجموع موثر نخواهد بود، اما احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی، بویژه محصولات باغی وجود دارد - احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و باغی و سازهای سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانهها به دلیل افزایش سرعت وزش باد بویژه در ساعاتی از جمعه و شنبه وجود دارد.
توصیه:
تسریع در برداشت محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد - استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانهها -عدم صعود به ارتفاعات و کار در اماکن مرتفع - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.