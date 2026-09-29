ارتقای وضعیت شغلی و تجهیز آتشنشانان شهر گلستان
به مناسبت هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی، آیینی با حضور مسئولان استانی و محلی در شهر گلستان شهرستان بهارستان برگزار شد و از آتشنشانان این شهر تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سیدمحمد میرزمانی، شهردار گلستان، در حاشیه این آیین با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت تجهیزات و زیرساختهای آتشنشانی گفت: تجهیزات و خودروهای مورد نیاز آتشنشانی شهر گلستان تأمین شده و پیگیری برای تأمین سایر تجهیزات نیز از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در حال انجام است.
وی افزود: شهر گلستان دارای پنج ایستگاه آتشنشانی است و با تلاش نیروهای این مجموعه، از نظر تعداد ایستگاهها به استانداردهای موردنظر نزدیک شدهایم.
شهردار گلستان همچنین با اشاره به تغییر الگوی خدمت آتشنشانان از ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت به ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت، بر ضرورت توجه به شرایط کاری نیروهای آتشنشانی تأکید کرد.
میرزمانی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تغییر رسته شغلی آتشنشانان را از مطالبات مهم این قشر عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت پرخطر شغل آتشنشانی، لازم است موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تغییر رسته آنان از خدماتی به رستههای فنی و مهندسی، در مجلس، دولت و استانداری تهران پیگیری و تعیین تکلیف شود.