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جدول پخش برنامههای سیما با آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز» از شبکه دو و همچنین پوشش زنده رقابتهای فینال دوومیدانی بازیهای آسیایی ناگویا از شبکه ورزش، بهروزرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز» به نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری، از دوازدهم مهرماه در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه هر هفته در ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این اثر که محصول مرکز سیمرغ صدا و سیماست، با ساختاری اپیزودیک و در عین حال پیوسته، با حضور شخصیتهای ثابت، قصههایی با محوریت موقعیتهای اجتماعی و انسانی را روایت میکند.
همچنین شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز سهشنبه هفتم مهر از ساعت ۱۴:۳۵، مرحله فینال مسابقات دوومیدانی با حضور علی امیریان، نماینده کشورمان را به صورت زنده برای علاقهمندان پخش میکند.
تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۱ نماینده در این دوره از بازیهای آسیایی حضور دارد.