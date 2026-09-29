ثبت بیش از ۱۶۰ میلیون تردد در محورهای خوزستان
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از ثبت بیش از ۱۶۰ میلیون تردد خودرویی در محورهای مواصلاتی استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حقنیا اظهار کرد: بر اساس دادههای دریافتی از سامانههای ترددشمار برخط، طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۶۰ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۳۷ تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان خوزستان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به حجم ترددهای ناوگان باری و عمومی افزود: از مجموع کل ترددهای ثبتشده در این مدت، ۲۳ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۹۹ تردد مربوط به خودروهای سنگین بوده که نشان از نقش محوری جادههای خوزستان در زنجیره لجستیک و ترانزیت کالا دارد.
معاون فنی و راههای روستایی راهداری خوزستان در تشریح پرترددترین محورهای استان تصریح کرد: بیشترین حجم تردد خودرویی به ترتیب در محورهای خرمشهر – آبادان با ثبت ۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۶۷۱ تردد، آبادان – خرمشهر با ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۲۹ تردد و محور ماهشهر - بندر امام خمینی (ره) با ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۶۳ تردد به ثبت رسیده است.
حقنیا با اشاره به وضعیت زیرساختهای پایش هوشمند جادهای در استان گفت: در حال حاضر مدیریت و کنترل ترافیک محورهای استان از طریق ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، ۱۶۳ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور و کنترل سرعت و ۵۷ سامانه نظارت تصویری انجام میپذیرد.
وی از اجرای طرحهای توسعه سامانههای هوشمند خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی و افزایش پوشش نظارتی، عملیات افزودن ۶ سامانه نظارت تصویری جدید در سطح جادههای استان در حال اجرا است؛ همچنین تا پایان سال جاری، ۴۰ سامانه جدید ثبت تخلف سرعت نیز در محورهای پرخطر و شریانی خوزستان نصب و راهاندازی خواهد شد.