دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، در دیدار با سفیر پاکستان در تهران، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب موفق خود در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش و توسعه همکاری‌های مشترک با پاکستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، با عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، آموزش و پژوهش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر آیتی در این دیدار ضمن قدردانی از دولت و ملت پاکستان در حمایت از کشورمان در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور، ساختار نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، شبکه بهداشت و درمان و ظرفیت‌های این نظام را تشریح کرد.

وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب موفق خود به پاکستان، گفت: ایران در زمینه پیشگیری، کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های واگیر، واکسیناسیون و ارتقای سلامت مادر و کودک تجارب ارزشمندی دارد که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های مشترک در اختیار کشور پاکستان قرار گیرد.

مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت همچنین از آمادگی مراکز درمانی کشور برای پذیرش بیماران پاکستانی خبر داد و افزود: ظرفیت‌های درمانی ایران می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه ارائه خدمات تخصصی سلامت را فراهم کند.

وی با اشاره به حضور بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دانشجوی پاکستانی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی در ایران، بر ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای پذیرش دانشجویان بیشتر از پاکستان تأکید کرد.

آیتی همچنین موقعیت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و هم‌جواری آن با مرز پاکستان را فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت و بهداشت مرزی دانست و گفت: این دانشگاه آمادگی کامل دارد در حوزه‌های مختلف سلامت با ایالت بلوچستان پاکستان همکاری کند.

در ادامه این دیدار، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، با ابراز علاقه‌مندی به توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف سلامت، به‌ویژه در زمینه بهداشت و تحقیقات، بر ضرورت تشکیل «شورای عالی تحقیقات» با مشارکت پژوهشگران حوزه سلامت دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین علاقه‌مندی خود را برای بازدید از شبکه بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران و آشنایی نزدیک‌تر با ساختار نظام سلامت کشور و بهره‌مندی از تجارب موفق ایران در این حوزه ابراز کرد.