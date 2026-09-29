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نایبرئیس مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ، گفت: دولت تا ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن گفت: این جلسه طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شده است. دوستان آمار و ارقام را فرمودند؛ بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی آسیب دیده است و ستاد ملی بازسازی نیز وارد موضوع شده است. قبل از جنگ، آقای رئیسجمهور یک اعتبار ۷۰۰ همتی برای صنعت در نظر گرفته بودند که تا به امروز محقق نشده است.
نیکزاد ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مصوبهای دادند که مورد انتقاد آقای حسینی است، اما آقای پورمحمدی توجه کنید؛ از منابع تبصره ۱۵، ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت، از منابع تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ همت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ۱۵۰ همت، از مولدسازی ۱۰۰ همت، استفاده از منابع رسوب مالی دستگاههای اجرایی، برگشتی از منابع حساب پیشرفت عدالت تبصره ۱۸، اعداد قابل توجهی وجود دارد.
او تصریح کرد: برای شهرکهای صنعتی مساعدتهایی را به صورت غیرنقدی انجام دادند، سازمان امور مالیاتی و آقای مدنیزاده اقداماتی انجام دادند، بند «م» ماده ۲۸ الحاق ۲ و منابع مدیریت بحران نیز در اختیار شماست و کمکی شده است.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه جمعبندی مصوبات بسیار خوب بود، گفت: اما در جمعبندی پرداخت که آقای اتابک هم دو بار هم جدول ارائه کردند متوجه نشدم که آیا اعتباری پرداخت شده است یا خیر، با توجه به مراجعات مکرری که به نمایندگان در حوزههای انتخابیه شده، لازم است موضوع را دوباره پیگیری کنیم.
نیکزاد با اشاره به تکالیف قانونی مجلس، افزود: ما طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ جلساتی را با شما عزیزان برگزار کردیم. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در ۷ خرداد ۱۴۰۵ فرمودند که اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت جنگ تحمیلی دوم و سوم، رونق تولید و موارد مربوط به آن در دستور کار قرار گیرد.
او تأکید کرد: عرض مان این است که طبق قانون و طبق بند یک تبصره یک ماده ۴۵، دو راه بیشتر نداریم. راغب هستیم لایحهای از سوی اعضای محترم دولت با همکاری و همراهی سه کمیسیون ارائه شود. بنشینید و آنچه مدنظر شماست برای موضوع بازسازی را جمعبندی کنند؛ ما حتماً در مجلس با اولویت و طبق تبصره یک ماده ۴۵، ظرف ۱۵ روز باید کار را پیش ببریم.
نایبرئیس اول مجلس ادامه داد: اگر این انجام نشود، خواهش من از سه بزرگوار رؤسای محترم کمیسیونها، این است که طرح را اعلام وصول کنید و ما ظرف ۱۵ روز باید آنچه مدنظر شما در آن طرح هست را در دستور کار قرار دهیم.
نیکزاد با قدردانی از اقدامات انجامشده، گفت: زحمت زیادی کشیده شده و از تلاشهای شما و دولت محترم تشکر میکنیم و منکر آن نیستیم، اما مراجعاتی که به ما شده نشان میدهد پرداختها در میدان صورت نپذیرفته است. روز اول که فولاد اصفهان را زدند، آقای اتابک آنجا بود و این موضوع را چند بار فرمودند، ولی ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی آسیب دیده است.
نیکزاد تصریح کرد: عرض من این است که یا ما طرح میدهیم، اما توصیه و خواهش من از دولت محترم، ضمن تشکر در این مقطع زمانی از همه عزیزان دولت، این است که با این سه عزیز بنشینید و حرفهایتان را یکی کنید و یک لایحه بدهید؛ ظرف ۱۵ روز در دستور کار مجلس قرار خواهیم داد. در غیر این صورت طرح میآوریم و طبق طرح پیش میرویم.