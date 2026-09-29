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برای مقابله با مخاطرات ناشی از پدیده جوی النینو، نشست تخصصی هماندیشی با حضور مسئولان صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و مدیریت بحران استانداری هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده النینو در جغرافیای کشور و بهویژه هرمزگان در روزهای آینده، هماهنگی و بسیج امکانات برای پاسخ مؤثر و بهموقع آغاز شده است.
مهرداد حسن زاده با تاکید بر نقش استراتژیک رسانه ملی و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در چرخه مدیریت بحران افزود: رسانه تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه آگاهیبخشی گسترده در سطح جامعه از طریق صدا و سیما به کاهش مخاطرات جوی با دقت و سرعت بیشتری کمک میکند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در ادامه به ساز و کارهای حمایت از شهروندان در اثر حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعملهای مربوط به صندوق بیمه حوادث طبیعی، شهروندان آسیبدیده از مخاطراتی همچون سیل، میتوانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن، مدارک خود را برای ارزیابی و دریافت مبالغ بلاعوض بارگذاری کنند.
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حسن زاده افزود: همچنین با توجه به آسیبپذیری بالای بخش کشاورزی در استان هرمزگان، از جامعه کشاورزی خواسته شد تا با توجه به اضافه شدن ۱۷ محصول جدید به سبد محصولات زیر پوشش صندوق بیمه، نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.
وی گفت: با توجه به تمرکز جمعیت سکونتگاهی استان در مناطق روستایی و بافتهای فرسوده شهری، تأکید شد که بیمه کردن منازل با هزینهای حداقلی، میتواند در زمان بروز خسارت، حمایت مالی قابلتوجهی را برای خانوادهها به ارمغان آورد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز در این جلسه، با اشاره به تجربیات استان هرمزگان در مدیریت بحرانهای سالهای اخیر، بر ضرورت تعامل نزدیک میان مدیریت میدانی و رسانهها برای کاهش آسیبهای وارد بر شهروندان تأکید کرد.
محسن رئیسی افزود: مدیریت بحران ماهیتی ویژه دارد و داشتن اشراف رسانهای برای اطمینان از اطلاعرسانی بهموقع، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این حوزه است.
وی با اشاره به تجربیات استان هرمزگان در مواجهه با بحرانهای مختلف طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، گفت: تجربه نشان داده است که ارتباط تنگاتنگ بین گروههای اجرایی در میدان و رسانهها، مستقیماً منجر به کاهش آسیبهای وارد شده به مردم میشود؛ موضوعی که در ماههای گذشته بارها شاهد تأثیر مثبت آن بودهایم.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با اشاره به پدیده النینو افزود: مردم اولین کسانی هستند که با بحران مواجه میشوند پس آگاهسازی جامعه باید در اولویت قرار گیرد.
رئیسی افزود: ما با تعامل مستمر با مدیریت بحران استان، تلاش میکنیم در بازه زمانی باقیمانده تا وقوع اثرات النینو، سطح آگاهیبخشی به جامعه را ارتقا دهیم تا استان هرمزگان بهسلامت از این دوره عبور کند.