برنامه اجرای بیش از ۶۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری برای مقابله با سیل و تقویت منابع آبی کشور در دستور کار است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور از افزایش شتاب اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری خبر داد و اعلام کرد که امسال عملیات اجرایی در بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور پیش‌بینی شده است.

حسن وحید با اشاره به ارتقای سطح اجرای این طرح‌ها نسبت به متوسط سال‌های گذشته (۲۵۰ هزار هکتار) گفت: با تأکید دولت بر محرومیت‌زدایی و مدیریت بهینه منابع، اجرای این پروژه‌ها به بیش از دو برابر رسیده است تا به بستری برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارات احتمالی تبدیل شود.

او با تأکید بر ضرورت گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک» در مواجهه با پدیده‌های اقلیمی نظیر ال‌نینو افزود: حدود ۲۸ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور، مناطق بحرانی و سیل‌خیز محسوب می‌شوند که بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ شهر و روستا را در معرض تهدید قرار داده‌اند؛ لذا اجرای طرح‌های آبخیزداری در این مناطق اولویت اصلی سازمان است.

وحید همچنین از تقویت همکاری‌ها با سازمان مدیریت بحران و وزارت نیرو برای مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها و حوزه‌های آبخیز خبر داد و تصریح کرد: در طول برنامه هفتم توسعه، با تخصیص منابع مناسب و استمرار این شتاب، انتظار می‌رود گام‌های مؤثری برای کاهش بحران‌های زیست‌محیطی و مدیریت سیلاب‌ها برداشته شود.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات اعتبارات این طرح‌ها پس از ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد، اما هدف‌گذاری برای اجرای بیش از ۶۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، قطعی و در دستور کار اجرایی قرار دارد.