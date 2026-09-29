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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی کشور، گفت: در مقطع فعلی شاید هیچ امری مهمتر از وحدت و انسجام ملی برای کشور ضرورت نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه پیام نور ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای حوزه و دانشگاه و امام شهیدان، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی پیشرو، سالی سرشار از انسجام ملی، وحدت، همدلی و رشد علمی و فرهنگی باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز، در کنار چالشهای اقتصادی ، کشور با فشارهای گستردهای مواجه است و در چنین شرایطی شاید هیچ امری مهمتر از وحدت و انسجام ملی ، ضرورت نداشته باشد و اقتضا میکند سلیقهها و دیدگاههای اختلافی را کنار بگذاریم و بیش از هر زمان دیگری هم از وحدت و انسجام سخن بگوییم و هم در عمل به آن پایبند باشیم. .
خسروپناه با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای عبور از شرایط موجود گفت : همه دستگاهها و مسئولان باید در شرایط موجود دست به دست یکدیگر دهند و با درک شرایط کشور، از تصمیمهای احساسی پرهیز کنند و برای حل مسائل و تأمین مصالح کشور با همدلی و همکاری حرکت کنند.
نقش انقلاب اسلامی در شکلگیری فرهنگ علم و نوآوری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توجه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به علم و فناوری گفت: پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فراوانی بر علم و فناوری داشتند و از جوانانی که در مسیر علمی حرکت میکردند، حمایت میشد.
خسروپناه افزود : در این دوره بهتدریج یک فرهنگ نوآوری در کشور شکل گرفت و نهادهای سیاستگذار علمی نیز اسناد و برنامههای مختلفی را تدوین کردند.
وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت : این شورا ، «نقشه جامع علمی کشور»، سند هوافضا، سند سلولهای بنیادی، سند زیستفناوری و اسناد دیگری را تدوین کرد که دستیابی به چنین جایگاهی ، نتیجه فعالیت دانشگاهها و اجرای سیاستهای علمی بوده است و صرف تدوین سند نمیتوانست چنین دستاوردی ایجاد کند.
دانشگاه حکمتبنیان؛ فراتر از دانش و بینش
خسروپناه با اشاره به ویژگی های دانشگاه حکمتبنیان گفت: اگر دانشگاه ما صرفاً دانشگاه دانشمحور و بینشمحور باشد، این بهتنهایی کافی نیست ، حتی اگر بهترین درسها را به دانشجویان ارائه کنیم و آنان بهترین باورهای توحیدی را نیز پیدا کنند، باز هم بهتنهایی نمیتوان گفت دانشگاه به معنای کامل، حکمتبنیان شده است؛ زیرا در مفهوم حکمت، باید دید تا چه اندازه توانستهایم فضیلت را در خود و در متعلمان ایجاد کنیم و تا چه اندازه توانستهایم نوآوری، فناوری و اثربخشی ایجاد کنیم که به خدمت جامعه منجر شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دانشگاهها بر اساس این شاخصها افزود : باید بررسی کنیم دانشگاهی که ایجاد کردهایم، با شاخصهای حکمتبنیان تا چه اندازه فاصله دارد و چقدر میتوان آن را دانشگاه حکیم و مبتنی بر حکمت دانست.
خسروپناه گفت : بنابراین، مسئله مهم این است که دانشگاه را فقط با میزان دانش و تولید علمی نسنجیم؛ بلکه باید ببینیم این دانش و فناوری تا چه اندازه به حل مسائل و خدمت به جامعه منجر شده است.
وی تأکید کرد: باید ارزیابی کنیم دانشگاهی که داریم، بر اساس شاخصههای حکمتبنیان تا چه اندازه دانشگاه حکیم و حکمتمبناست؛ همانگونه که امروز در وزارت علوم نیز ارزیابیهایی بر اساس شاخصهای مختلف انجام میشود.
خسروپناه با یادآوری خدمات دانشگاهها در جریان جنگ اخیر گفت : یکی از شاخصهایی که میتوان بر اساس مفهوم حکمت مورد ارزیابی قرار داد، میزان خدمت دانشگاه به جامعه است.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای دانشگاهی در ایام جنگ افزود: دانشگاهها در نقاط مختلف کشور موکبهایی برپا کردند و به مردم خدمات ارائه دادند و در برخی استانها دانشگاهها با حضور روانشناسان، مشاوران و پزشکان، خدمات تخصصی به مردم ارائه کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : حتی برخی استادان علوم انسانی در جریان این حوادث، رفتارهای مردم را مورد مطالعه قرار دادند و در حوزههای جامعهشناسی و روانشناسی مقالات علمی نوشتند و تحقیقات میدانی انجام دادند. این همان دانش نافع، کارآمد و اثربخش است.
تلاشهای دانشگاه پیام نور در توسعه فعالیتهای علمی
خسروپناه با قدردانی از اقدامات دانشگاه پیام نور در سالهای اخیر گفت : دانشگاه پیام نور در این سالها برای تحول در حوزههای مختلف تلاش کرده و در زمینههایی فراتر از آموزش نیز در مسیر تحول حرکت کرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای آموزشی این دانشگاه افزود: پیام نور از جمله دانشگاههایی است که با وجود مجازی و غیر حضوری بودن، بخش قابل توجهی از آموزش در مقطع کارشناسی، برای دروس مختلف کتابهای درسی تدوین کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حجم کتابهای درسی تولیدشده در دانشگاه پیام نور گفت: حدود سه هزار و ۲۰۰ کتاب درسی تدوین شده است که انجام چنین کاری بسیار دشوار بوده و نیازمند یک جهاد علمی، تلاش مستمر و انسجام میان استادان بوده است.
خسروپناه افزود: در این فرایند، علاوه بر استادان دانشگاه پیام نور، از استادان دانشگاههای دیگر نیز استفاده شده و حتی برخی استادانی که عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نبودهاند، در تدوین این کتابها مشارکت داشتهاند؛ بهگونهای که برخی از این کتابها در دانشگاههای دولتی و سایر دانشگاهها نیز مورد استفاده و تدریس قرار گرفتهاند.
وی همچنین به فعالیت مجلات علمی دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: مجلات علمی این دانشگاه نیز بهطور مستمر در حال ارتقا هستند و این اقدامات را میتوان از شاخصهای حکمت در دانشگاه دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: باید بررسی شود چه میزان از پژوهشهای دانشگاهی با مسائل جامعه و نیازهای حکمرانی کشور ارتباط دارند، چه تعداد از آنها به ثبت اختراع تبدیل میشوند و چه میزان از ثبت اختراعها به محصول میرسند.
وی گفت : در حوزه علوم مهندسی نیز باید بررسی شود چه میزان از مقالات و دستاوردهای علمی توانستهاند مراحل آمادگی فناوری یا TRL را طی کنند و به مراحل کاربردی و محصول نزدیک شوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: طبیعی است که با حرکت از آموزش به پژوهش، از پژوهش به ثبت اختراع و از ثبت اختراع به محصول، تعداد دستاوردها کاهش پیدا کند، اما مهم این است که استاد دانشگاه همواره یک نگاه جدی به نیازهای جامعه داشته باشد و تلاش علمی خود را در این مسیر قرار دهد.
خسروپناه گفت : دانشگاهی که آموزش، پژوهش، نوآوری، فناوری و نظریهپردازی را در کنار یکدیگر دنبال کند و همه این فعالیتها را در قالب «علم نافع» به خدمت مردم درآورد، میتواند دانشگاه حکمتبنیان باشد.
وی پیشنهاد کرد: دانشگاهها باید از این منظر نیز مورد بررسی قرار گیرند. ارزیابیهای وزارت علوم در جای خود انجام میشود و شاخصهای علمی مشخصی دارد، اما در کنار آن باید شاخصهای دیگری نیز برای سنجش میزان حکمتبنیانی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توجه دانشگاهها به نیازهای فناوری کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی نیازهای فناورانه کشور گفت: باید مشخص شود نیازهای فناوری کشور چیست و دانشگاهها تا چه اندازه به این نیازها توجه دارند.
خسروپناه حوزههایی مانند فناوری کوانتوم، میکروالکترونیک، انرژی پاک و نانوفناوری را از جمله حوزههای مهم دانست و افزود: امروز موضوعاتی مانند «زیست مصنوعی» یا «زیستمهندسی» نیز در جهان مطرح است و باید دانشگاههای کشور نسبت به این حوزهها توجه داشته باشند.
خسروپناه همچنین هوافضا را یکی دیگر از نیازهای کشور عنوان کرد و گفت: هوافضا از نیازهای کشور است و دانشگاهها باید متناسب با نیازهای واقعی کشور در این حوزهها برنامهریزی کنند.
هوش مصنوعی و ضرورت استقلال در الگوریتم و زیرساخت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت : توجه به هوش مصنوعی صرفاً به این معنا نیست که یک GPU تهیه کنیم، یک نرمافزار یا منبع باز را در اختیار بگیریم و دادهها را به آن بدهیم تا کار ما را انجام دهد.
وی افزود: اگر قرار است کشور در حوزه هوش مصنوعی به استقلال برسد، باید در زمینه الگوریتمنویسی، تولید نرمافزارهای متنباز و کدنویسی نیز توانمندی داشته باشد.
خسروپناه با تأکید بر اینکه فناوریهای هوش مصنوعی از نظر ارزشها و زمینههای فرهنگی خنثی نیستند، گفت: هر الگوریتم هوش مصنوعی مبتنی بر مجموعهای از ارزشها و انتخابهای انسانی است و نمیتوان فناوری را کاملاً خنثی دانست.
وی افزود : اگر دانشگاه امروز به فکر حکمرانی هوش مصنوعی نباشد، در آینده ممکن است کشورها در معرض وابستگی جدی به نظامهای حکمرانی هوش مصنوعی قدرتهای دیگر قرار گیرند.
فناوریهای نرم و مسئله هویت فرهنگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مفهوم «صنایع خلاق» گفت: صنایع خلاق امروز از جمله حوزههای مهم فناوری نرم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، سه سال پیش موضوع صنایع خلاق را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساندیم، اما متأسفانه در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.
خسروپناه با اشاره به ضرورت توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق افزود : شهر خلاق، شهری است که از فناوریهای نرم و ظرفیتهای خلاقانه استفاده میکند و باید به این حوزهها توجه بیشتری داشت.
وی با اشاره به تجربه شکلگیری پارکهای علم و فناوری در کشور گفت : نخستین پارک فناوری کشور در اصفهان و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و پس از آن، پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف توسعه پیدا کردند.
ظرفیت جوانان در فناوریهای نوین
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت جوانان کشور در حوزههای فناوری نرم، خلاقیت و هوش مصنوعی گفت: جوانان ما در حوزه فناوریهای نرم و هوش مصنوعی کارهای بزرگی انجام دادهاند.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای دانشگاه پیام نور در حوزه هوش مصنوعی افزود : دانشگاه پیام نور نیز در حوزه هوش مصنوعی گامهایی برداشته و اقدامات خوبی انجام داده است که میتواند اثربخش باشد.
ضرورت توجه به فناوریهای کوانتومی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حوزههای مختلف فناوری کوانتومی گفت: در حوزههایی مانند سنسورهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، رایانش کوانتومی و زیستشناسی کوانتومی اقدامات خوبی در کشور در حال انجام است.
وی افزود: وزارت علوم، شورای گسترش و معاونتهای پژوهشی و آموزشی وزارت علوم نیز نسبت به فناوریها و علوم و فنون نوین توجه دارند و این حوزهها را بهصورت جدی دنبال میکنند.
خسروپناه با اشاره به تشکیل کارگروه علوم و فناوریهای راهبردی در شورای گسترش گفت: برخی فرآیندهای تصویب برنامهها و رشتهها در گذشته ممکن بود چند سال طول بکشد، اما در حوزههای راهبردی تلاش شده است فرآیندها با سرعت بیشتری انجام شود.
ضرورت تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تغییر مدل حکمرانی آموزش عالی گفت: اگر قرار است این تحول اتفاق بیفتد، مدل حکمرانی آموزش عالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
خسروپناه با تشریح مفهوم همپوشانی میان دانشگاهها افزود : هم پوشانی الزاماً به معنای انجام کار تکراری نیست؛ ممکن است یک دانشگاه بخشی از زمان استاد خود را اختصاص دهد، دانشگاه دیگری زمین در اختیار بگذارد و دانشگاه دیگری آزمایشگاه و امکانات پژوهشی خود را ارائه کند و با تجمیع این ظرفیتها، یک طرح بزرگ علمی و فناورانه شکل بگیرد، این نوع همکاری و تقسیم ظرفیتها میتواند زمینه رشد و توسعه علمی کشور را فراهم کند.
ضرورت ایجاد آزمایشگاههای ملی
وی با اشاره به ضرورت راهاندازی آزمایشگاههای ملی در حوزههای راهبردی گفت : اگر در حوزههای مختلف علم و استاد فناوری به موفقیت برسیم، در بسیاری از این حوزهها به آزمایشگاه ملی نیاز خواهیم داشت و اگر دانشگاهها ظرفیتهای خود را تجمیع کنند، میتوانند این آزمایشگاه را ایجاد کنند.
خسروپناه افزود: اگر کشور بخواهد در درمانهای نوین مانند ژندرمانی و سلولدرمانی موفق باشد، وجود آزمایشگاههای ملی ضروری است و در صورت نبود چنین زیرساختهایی، امکان توسعه این فناوریها با محدودیت مواجه خواهد شد.
ضرورت بازاندیشی در روشهای آموزش
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به روشهای جدید آموزش گفت: در کنار مباحث مربوط به علم و فناوری، لازم است دانشگاه پیام نور درباره روشهای آموزشی نیز تأمل کند.
وی با اشاره به تنوع شیوههای آموزشی افزود: آموزش حضوری، نیمهحضوری، مجازی، آموزشهای آزاد و مهارتی، همگی باید در الگوی جدید آموزش عالی مورد توجه قرار گیرند.
خسروپناه با تأکید بر تأثیر فناوریهای جدید بر آینده آموزش گفت : الگوی حکمرانی آموزش عالی و آموزش و پرورش در سالهای آینده تحت تأثیر پلتفرمها و فناوریهای نوین قرار خواهد گرفت و باید از هماکنون درباره نحوه بهرهگیری از این تحولات برنامهریزی کنیم.
استفاده از تجربههای موفق آموزش نوین
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه دانشگاه آزاد اسلامی در اصفهان گفت : اخیراً در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان یک روش آموزشی مبتنی بر فناوریهای نوین اجرا شده است که تجربه قابل توجهی است و میتوان آن را بررسی کرد.
خسروپناه افزود : این تجربه هم در محل اجرا مشاهده شد و هم در ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و بررسی شد و به نظر میرسد دانشگاهها نیز میتوانند چنین تجربههایی را مطالعه کنند و اگر با اهداف آنان سازگار بود، از آن استفاده کنند.
وی با اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حمایت از دانشگاهها گفت: همانطور که مطرح شد، بنا بر این است که از همه دانشگاهها از جمله دانشگاه پیام نور، حمایت کنیم و اگر دانشگاهها گرهی دارند، برای باز کردن آن کمک و پشتیبانی کنیم.