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آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مسئولان، استادان و دانشجویان در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در آیین آغاز سال تحصیلی جدید با تأکید بر اهمیت ارتباط و تعامل علمی میان استاد و دانشجو گفت: تعامل علمی و اصولی دانشجو و استاد در رشتههای علوم پزشکی، زمینهساز ارتقای سطح علمی دانشجویان، افزایش تراز دانشگاه و تأثیرگذاری بیشتر در حوزه سلامت جامعه است.
علی ابرازه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۲۰۰ دانشجو در رشتههای مختلف علوم پزشکی در استان قم مشغول به تحصیل هستند و سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: با اعلام نتایج کنکور سراسری امسال، بیش از ۵۰۰ دانشجوی جدید به ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی استان قم افزوده میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و آموزشی دانشگاه برای تربیت نیروهای متخصص و توانمند در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت آموزش و تقویت ارتباط میان استادان و دانشجویان، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت دارد.