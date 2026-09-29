به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار قربان محمد ولی‌زاده با اشاره به پیشینه تاریخی تشیع و ایستادگی شیعیان در طول قرن‌ها افزود: جریان تشیع با وجود فشار‌ها و محدودیت‌های تاریخی، با ایستادگی و فداکاری نسل‌های مختلف ادامه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این جریان به یک حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی تبدیل شد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب در تقویت جبهه مقاومت گفت: امروز پرچم این جریان به نسل جدید سپرده شده و ایران با تکیه بر ایمان، مردم و توانمندی‌های خود به جایگاه مهمی در جهان رسیده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، جنگ شناختی و عملیات روانی* را از عرصه‌های مهم رویارویی امروز دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و در این عرصه باید هوشیار و آگاه بود.

سردار ولی‌زاده خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: نسل جوان باید در سنگر علم و دانش تلاش کند و با کسب توانمندی‌های علمی، در ساختن آینده‌ای پرافتخار، عزتمند و قدرتمند برای ایران نقش‌آفرین باشد.