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فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، در اجتماع دانشآموزی شهرستان پردیس، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جایگاه ایران در معادلات جهانی گفت: امروز برخی قدرت ایران را در محاسبات دنیایی در رتبههای برتر قرار میدهند، اما در محاسبات الهی، کشوری که برای دفاع از حق و آرمانهای خود ایستادگی میکند، جایگاهی فراتر از این محاسبات دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار قربان محمد ولیزاده با اشاره به پیشینه تاریخی تشیع و ایستادگی شیعیان در طول قرنها افزود: جریان تشیع با وجود فشارها و محدودیتهای تاریخی، با ایستادگی و فداکاری نسلهای مختلف ادامه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این جریان به یک حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی تبدیل شد.
وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب در تقویت جبهه مقاومت گفت: امروز پرچم این جریان به نسل جدید سپرده شده و ایران با تکیه بر ایمان، مردم و توانمندیهای خود به جایگاه مهمی در جهان رسیده است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، جنگ شناختی و عملیات روانی* را از عرصههای مهم رویارویی امروز دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش میکند از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و در این عرصه باید هوشیار و آگاه بود.
سردار ولیزاده خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: نسل جوان باید در سنگر علم و دانش تلاش کند و با کسب توانمندیهای علمی، در ساختن آیندهای پرافتخار، عزتمند و قدرتمند برای ایران نقشآفرین باشد.