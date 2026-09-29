پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۰۰ درخواست زندانیان اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی مازندران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به همراه رئیس کل دادگستری شهرستان ساری، جمعی از معاونان قضایی، دادستانهای شهرستانهای استان و قضات و قاضی ناظر بر زندان، با حضور در اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی مازندران، از نزدیک به بررسی مسائل و درخواستهای مددجویان پرداختند.
عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، در این دیدار با تأکید بر اینکه همه مسئولان در قبال جامعه و تکتک افراد آن مسئولیت دارند، اظهار کرد: تکلیف دستگاه قضایی، برخورد با پدیده مجرمانه، اصلاح و در نهایت فراهم کردن زمینه بازگشت توأم با ندامت و اصلاح به کانون خانواده و جامعه است و تمام تلاش مجموعه قضایی در همین مسیر قرار دارد.
وی با قدردانی از حضور رئیس کل دادگستری شهرستان ساری، معاونان و قضات دادگستری و دادسرای ساری و سایر مسئولان قضایی در اردوگاه، افزود: زندانیان نیز اعضایی از جامعه هستند و ما در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنیم؛ بنابراین قابل قبول نیست که بخشی از جامعه درگیر آسیبهای اجتماعی و پدیده مجرمانه باشد و نسبت به اصلاح و بازگشت آنان به جامعه بیتفاوت باشیم.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در قبال زندانیان و خانوادههای آنان تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی نیز در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود وظایفی بر عهده دارند و نباید جمعیتی را که امروز در زندانها و اردوگاهها حضور دارند، نادیده گرفت.
عالیشاه خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که امروز در این مراکز حضور دارند، در شرایطی میتوانستند در کنار خانواده و در متن جامعه باشند و لازم است با نگاه اصلاحی و مسئولانه، زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به عوامل مختلف گرفتار شدن افراد در آسیبهای اجتماعی، گفت: گاهی جهل، رفاقت نادرست، ارتباط غلط، غرور و عوامل دیگر میتواند زمینهساز گرفتار شدن افراد در مسیرهای نادرست شود و وظیفه ما این است که با کمک یکدیگر، زمینه اصلاح و بازگشت آنان به مسیر صحیح زندگی را فراهم کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه از رسیدگی به درخواستهای بیش از ۱۰۰ نفر از مددجویان در جریان این بازدید خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ماهیت استانی اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی مازندران، حضور دادستانها و مسئولان قضایی شهرستانهای مختلف در این مجموعه ضروری است تا درخواستها و مشکلات مددجویان با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی یکی از موارد قابل توجه در این دیدار را موافقت با مرخصی پایان حبس یک زندانی با بیش از ۲۲ سال محکومیت عنوان کرد و گفت: این فرد تاکنون ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را به صورت مستمر سپری کرده و با توجه به برخورداری از شرایط لازم، از جمله حفظ قرآن کریم، ارائه توبهنامه و تأیید مسئولان اردوگاه و زندان مبنی بر اصلاح رفتار و ندامت وی، با مرخصی پایان حبس حدود هشتماهه او موافقت شد.
عالیشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعههای قضایی، اجرایی و زندانها، زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم مددجویان به خانواده و جامعه فراهم شود و افزود: امیدواریم خداوند به همه ما کمک کند در مسیر درست گام برداریم و بتوانیم نسبت به بندگان خدا و جامعه مسئولانه عمل کنیم.