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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۷ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۸۲ درصدی و افزایش ۱۳۵ هزار ۶۱۰ واحدی به ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱.۲۵ درصدی و افزایش ۲۴ هزار و ۹۷۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۹۸۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۰ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۷۴ درصد بازار معادل حدود ۶۳۲ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.
کارشناسان انتشار عملکرد های مثبت از سوی شرکت ها مربوط به ماه شهریور را در افزایش تقاضا در بازار موثر می دانند.