به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اجرای عملیات پرش و سقوط آزاد به روش بیس جامپ از فراز پل ریلی قطور در شهرستان خوی مهارت و توانمندی چتربازان ارتش را به نمایش گذاشت.

همزمان با هفته دفاع مقدس عملیات پرش و سقوط آزاد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از فراز پل ریلی قطور شهرستان خوی برگزار شد.

این عملیات با حضور فرماندهان ارتش و جمعی از چتربازان و همرزمان نیرو‌های مسلح و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تجدید بیعت با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اجرا شد

امیر سرتیپ دوم عباس واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ پیاده ارتش در حاشیه این عملیات گفت اجرای عملیات چتربازی در موقعیت‌های دشوار طبیعی بیانگر شجاعت آمادگی رزمی و مهارت تخصصی نیرو‌های مسلح است.

وی افزود: این عملیات در کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با هدف ارتقای توان عملیاتی و افزایش آمادگی نیرو‌های ارتش اجرا شده است.

سرهنگ بهزاد پاینده سرپرست تیم چتربازی و رکورددار پرش بیس جامپ کشور نیز گفت: پل قطور از سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از نقاط شاخص و فنی برای تمرینات بیس جامپ در کشور شناسایی و ثبت شده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته علاوه بر اجرای برنامه‌های نمایشی دوره‌های تخصصی مختلفی برای ارتقای توانمندی و مهارت چتربازان و نیرو‌های نظامی در این منطقه برگزار شده است.

پل ریلی قطور با ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر از بستر رودخانه و قرار گرفتن در مسیر ریلی ایران به اروپا از سازه‌های شاخص منطقه به شمار می‌رود و به دلیل ارتفاع و شرایط خاص طبیعی دره قطور ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های تخصصی ورزش‌های هوایی و پرش آزاد دارد.