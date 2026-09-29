به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه باروق برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام مهدوی، جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه شهداء آذربایجان‌غربی، حجت‌الاسلام پناهیان مسئول امور روحانیون سپاه شهداء، حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه و سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باروق و دیگر مسئولین در مسجد شهدای این شهر برگزار شد.

در این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام نبی قرالو تجلیل به عمل آمد و حجت‌الاسلام جعفر رضاوش به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه باروق معرفی شد.