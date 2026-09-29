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دو نمایه تخصصی جدید با رویکردی محتوامحور از سوی کمیته بررسی و انتخاب کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همزمان با بازگشایی مدارس، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این فهرست، در امتداد رسالت فرهنگی کانون در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با هدف ارتقای کیفیت انتخاب منابع مطالعاتی، طراحی، تدوین و منتشر شده است.
آنچه این مجموعه را از فهرستهای پیشین متمایز میکند، تغییر رویکرد در «نحوه ارائه» است.
در این نمایهها، هدف صرفاً معرفی فهرستوار کتابها نیست؛ بلکه با اتخاذ رویکردی محتوامحور، سعی شده است ضمن معرفی منابع، رویکردهای تربیتی، روان شناختی و آموزشی نهفته در هر اثر نیز تبیین شود.
این شیوه ارائه متفاوت، به مربیان، معلمان و مخاطبان کمک میکند تا کتاب را نه به عنوان یک کالای صرف؛ بلکه به مثابه ابزاری برای عبور از چالشهای دوران تحصیل و دستیابی به درک عمیقتر از مفهوم «مدرسه» بنگرند.
نخستین نمایه «زنگ مدرسه در ادبیات کودک و نوجوان» است، این فهرست شامل ۵۷ عنوان کتاب داستان و شعر (تألیف و ترجمه) است.
تمرکز این نمایه بر رویکردهای مدرسهمحور است که با هدف همذاتپنداری اعضا با شخصیتهای داستانی، عبور از ترسها، نگرانیها و دغدغههای دوران تحصیل و تقویت خلاقیت در مطالعه طراحی شده است. این آثار فرصتی برای مربیان برای برگزاری برنامههای «مدرسهخوانی خلاق» فراهم میآورد.
از جمله آثار این مجموعه میتوان به کتاب «ماجرای باورنکردنی مدرسه من...» نوشته دیوید کالی و ترجمه رضی هیرمندی (انتشارات افق)، «کبوتر باید به مدرسه برود» اثر مو ویلمز با ترجمه علی خاکبازان (کانون پرورش فکری)، و کتاب «اگر از مدرسه خوشم نیاد چی؟» نوشته استن و جن برنستین با ترجمه جواد کریمی (فنی ایران/ نردبان) اشاره کرد که با هدف همذاتپنداری کودکان، کاهش اضطراب جدایی و تقویت خلاقیت طراحی شدهاند.
در نمایه دوم نیز با عنوان «مسیر مدرسه»؛ کتابهایی برای اولیا و مربیان تربیتی» ارائه شده است، این مجموعه دربردارنده ۶۷ عنوان کتاب نظری، کاربردی و سرگذشتنامه است که با موضوع و نگرشهای مرتبط با مدرسه گرداوری شده است.
کتابهایی نظیر «بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران» اثر نعمتالله فاضلی (انتشارات هوش ناب)، «تئوری انتخاب در مدرسه» نوشته علی صاحبی (انتشارات سایه سخن)، و «الفبای زندگی، خواندن و نوشتن به مثابه زیستن» به قلم نعمتالله فاضلی (شرکت همرخ نگاشت) از جمله آثار این فهرست هستند که به مفاهیمی نظیر مدرسهگریزی، اصول تربیتی سازنده و ارتقای کیفیت نظام آموزشی میپردازند.
هدف از این نمایه، ایجاد دسترسی هوشمندانه به منابعی است که مفاهیمی کلیدی همچون «مدرسه گریزی»، «اثربخشی نظام آموزشی»، «اصول تربیتی سازنده» و «خلاقیت در آموزش» را هدف قرار دادهاند تا اولیا و مربیان را در نقش تسهیلگران تربیتی این دوران یاری رساند.
این دو نمایه، با رویکردهایی متفاوت، اما در امتداد یک هدف مشترک، فرصت مناسبی برای برنامهریزی مطالعاتی و غنیسازی فعالیتهای فرهنگی، ادبی و هنری در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.