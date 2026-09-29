تیم ملی فوتبال ایران با پیراهن سفید مقابل تیم روسیه
ملیپوشان فوتبال ایران در دیدار دوستانه مقابل تیم روسیه با پیراهن سفید به میدان می روند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، جلسه هماهنگی دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه امروز با حضور نمایندگان دو تیم و مسئولان برگزاری مسابقه در کازان برگزار شد.
مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی مدیر اجرایی، تورج کشاورز مدیر پشتیبانی و مسعود اردشیر افسر امنیتی تیم ملی ایران حضور داشتند.
در جلسه هماهنگی، ضمن بررسی مسائل اجرایی و برنامههای مربوط به برگزاری مسابقه، رنگ پیراهن دو تیم نیز مشخص شد که بر این اساس تیم ملی ایران با لباس سفید و تیم ملی روسیه با لباس قرمز وارد زمین می شوند.
دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان آرنا برگزار خواهد شد.