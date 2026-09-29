ملی‌پوشان فوتبال ایران در دیدار دوستانه مقابل تیم روسیه با پیراهن سفید به میدان می روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هماهنگی دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه امروز با حضور نمایندگان دو تیم و مسئولان برگزاری مسابقه در کازان برگزار شد.

مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی مدیر اجرایی، تورج کشاورز مدیر پشتیبانی و مسعود اردشیر افسر امنیتی تیم ملی ایران حضور داشتند.

در جلسه هماهنگی، ضمن بررسی مسائل اجرایی و برنامه‌های مربوط به برگزاری مسابقه، رنگ پیراهن دو تیم نیز مشخص شد که بر این اساس تیم ملی ایران با لباس سفید و تیم ملی روسیه با لباس قرمز وارد زمین می شوند.

دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان آرنا برگزار خواهد شد.