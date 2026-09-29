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همزمان با هفتم مهر روز آتش نشان و ایمنی از تجهیزات جدید آتش نشانی و ایستگاه سیار آتش نشانی کاشان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمانت ایمنی کاشان گفت: برای خرید این تجهیزات ۴۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
سید مصطفی محتشمیان افزود: کاشان دارای ۹ ایستگاه آتش نشانی و ۱۵۵ نیروی عملیاتی است.
همچنین نمایشگاهی از تجهیزات مدرن و فرآوریهای به روز آتشنشانی نیز برگزار شد که در آن، آتشنشانان و مردم با آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا شدند.
در این مراسم از طرح جامع بندی جغرافیایی کاشان و از کتاب دستور العملهای ایمنی، ساختمان، برق ومکانیک و ماشین اتوبوسی سیار رونمایی و از آتش نشانهای برتر تقدیر شد.