مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا فردا در اغلب مناطق به ویژه در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: دربررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا فردا در اغلب مناطق بویژه درمناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، که احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: روند کاهش محسوس دمای بیشینه تا فردا ادامه دارد و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات بصورت نوسانات یک تا ۲ درجه‌ای خواهد بود.

سبزه زاری تصریح کرد: تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است و جریانات مرطوب جنوبی از اواخر روز پنجشنبه مجددا سبب افزایش رطوبت و شرجی درمناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهد شد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ از اوایل روز جمعه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اوایل روز دوشنبه سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندباد‌های لحظه‌ای در برخی مناطق استان بوِیژه مناطق و ارتفاعات شمالی و شمال غربی و شمال شرقی و تا مرکز خواهد شد.

وی می‌گوید: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۶.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۳ و کمینه دمای ۲۸.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.