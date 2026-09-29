تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اندونزی را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ناگویا ۲۰۲۶، صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین

ناگویا ۲۰۲۶، صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شد و تا یازدهم مهرماه پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است، از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز (سه‌شنبه هفتم مهر) در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به مصاف اندونزی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست بعدی کام‌بک زدند و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۷ بر ۱۵ سومین حریف خود را از پیش رو برداشتند تا به عنوان صدرنشین گروه دوم با سه برد و هشت امتیاز راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند.

علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، سید عیسی ناصری، علی حق پرست، ایلشن داوودی پور و مبین نصری دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و اندونزی امروز در هشتمین دیدار تاریخ خود به مصاف یکدیگر رفتند که هفتمین برد تیم ایران به دست آمد و تنها در سال ۲۰۱۷ و در قهرمانی مردان آسیا مردان والیبال ایران نتیجه را به این تیم واگذار کرده است.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا روز پنج شنبه نهم مهرماه پیگیری خواهد شد که برنامه آن به زودی اعلام می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌هاست.