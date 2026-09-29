به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی نصرالله در سمنان با بیان اینکه سه میلیون قطعه کارت ملی تا دو ماه آینده به مالکان تحویل داده می شود اظهار امیدواری کرد : همه شش میلیون قطعه کارت ملی هوشمند ایرانیان تا پایان سال به مردم تحویل دادهشود.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور همچنین از راه‌اندازی کیف هویت خبر داد و افزود: کیف هویت، شامل اسناد هویتی اشخاص یا شناسنامه هویتی، از ۲۹ شهریورماه در سامانه سهیم اجرایی شده و در دسترس مردم قرار گرفته است.

وی برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات زیرساختی و نیروی انسانی ثبت احوال استان سمنان را یادآور شد و گفت : نقش کارکنان ثبت احوال و جامعه آماری در ارائه آمار‌های دقیق مهم است و ثبت و ارائه دقیق اطلاعات جمعیتی، به‌ویژه در حوزه نرخ باروری و جوانی جمعیت، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های کشور دارد

در این مراسم، مجتبی فاطمی به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان سمنان معرفی شد و از خدمات امیر کاظمی، مدیرکل پیشین ثبت احوال استان، قدردانی شد.