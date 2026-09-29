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نویسنده و کارگردان سریالهای پرمخاطب تلویزیونی، با اشاره به روند تولید فصلهای جدید مجموعههای نمایشی، تأکید کرد که موفقیت یک دنباله تلویزیونی در گرو حفظ تازگی قصه، سیر منطقی شخصیتها و پرهیز از مداخلات غیرضروری مدیریتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن وارسته با بیان اینکه تولید فصلهای بعدی سریالهای موفق، روندی رایج در سطح جهانی است، افزود: در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، کمتر سریالی از ابتدا با دورنمای چندفصلی طراحی میشود و معمولاً استقبال مخاطب عامل تداوم تولید است.
وی با اشاره به مزیتهای استفاده از شخصیتهای شناختهشده در فصلهای بعدی گفت: در فصل نخست، شخصیتها به مخاطب معرفی شده و با او مأنوس میشوند؛ بنابراین نویسنده در فصلهای بعدی زمان بیشتری برای پیشبرد داستان و موقعیتهای تازه دارد.
وارسته ادامه داد: برای نمونه در سریال «پایتخت»، آشنایی مخاطب با شخصیتهایی، چون نقی، هما و ارسطو، زمینه را برای ورود شخصیتهای جدید و گسترش جهان قصه فراهم کرد.
این فیلمنامهنویس با تأکید بر ضرورت حفظ منطق دراماتیک در تغییر مسیر شخصیتها افزود: تغییرات رفتاری در فصلهای جدید باید با شیب ملایم صورت گیرد.
وی گفت: هر تحولی باید از دل قصه بیرون بیاید و برای مخاطب قابلباور باشد؛ در غیر این صورت مخاطب که با شخصیت پیشینه عاطفی دارد، در برابر تغییرات ناگهانی جبهه خواهد گرفت.
وارسته همچنین با انتقاد از برخی مداخلات در فرآیند نگارش فیلمنامه افزود: قصه همچنان مهمترین عنصر جذابیت است و نباید گرفتار کلیشهها شود و برای حفظ طراوت سریال، لازم است نظارتهای مدیریتی غیرضروری کاهش یابد و به هنرمندان و نویسندگان باسابقه اعتماد شود.
وی در پایان افزود: تولید فصل جدید فرصتی ارزشمند برای بهرهبرداری از سرمایه مخاطب است، اما این فرصت تنها زمانی به موفقیت میانجامد که فصل جدید، نه یک تکرار ساده، بلکه ادامهای خلاقانه و قابلباور برای جهانی باشد که مخاطب پیشتر با آن ارتباط برقرار کرده است.