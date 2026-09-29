به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین فراخوان جذب استعداد‌های برتر در بخش خصوصی مرداد امسال با مشارکت ۶۹ شرکت خصوصی از ۱۷ استان و با ارائه بیش از ۵۰۰ ظرفیت شغلی در حوزه‌های مختلف برگزار شد.

در این فراخوان، استعداد‌های برتر واجد شرایط پس از بررسی و ارزیابی درخواست‌ها، شناسایی و برگزیدگان طرح مشخص شدند و در ادامه این فرایند تعیین اصالت مدارک و معرفی برگزیدگان به شرکت‌های مشارکت‌کننده آغاز شده است تا متقاضیان بر اساس تخصص، سوابق و شرایط احراز فرصت‌های شغلی، وارد مراحل بعدی جذب و ارزیابی اختصاصی شرکت‌ها شوند.

در این فراخوان حدود ۱۴۰ نفر از افراد برگزیده به شرکت‌های خصوصی متقاضی جذب استعداد‌های برتر معرفی می‌شوند.

این طرح با هدف تسهیل ورود و بکارگیری استعداد‌های برتر در بخش خصوصی، ایجاد ارتباط مؤثر میان سرمایه انسانی برگزیده و شرکت‌های خصوصی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال تخصصی و ماندگاری نخبگان اجرا می‌شود و بنیاد ملی نخبگان درصدد است با توسعه همکاری با بخش خصوصی، زمینه بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت علمی و تخصصی استعداد‌های برتر و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های آنان را بیش از پیش فراهم کند.