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بنیاد ملی نخبگان بر اساس دومین فراخوان جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی، مراحل معرفی برگزیدگان را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین فراخوان جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی مرداد امسال با مشارکت ۶۹ شرکت خصوصی از ۱۷ استان و با ارائه بیش از ۵۰۰ ظرفیت شغلی در حوزههای مختلف برگزار شد.
در این فراخوان، استعدادهای برتر واجد شرایط پس از بررسی و ارزیابی درخواستها، شناسایی و برگزیدگان طرح مشخص شدند و در ادامه این فرایند تعیین اصالت مدارک و معرفی برگزیدگان به شرکتهای مشارکتکننده آغاز شده است تا متقاضیان بر اساس تخصص، سوابق و شرایط احراز فرصتهای شغلی، وارد مراحل بعدی جذب و ارزیابی اختصاصی شرکتها شوند.
در این فراخوان حدود ۱۴۰ نفر از افراد برگزیده به شرکتهای خصوصی متقاضی جذب استعدادهای برتر معرفی میشوند.
این طرح با هدف تسهیل ورود و بکارگیری استعدادهای برتر در بخش خصوصی، ایجاد ارتباط مؤثر میان سرمایه انسانی برگزیده و شرکتهای خصوصی و فراهمسازی زمینه اشتغال تخصصی و ماندگاری نخبگان اجرا میشود و بنیاد ملی نخبگان درصدد است با توسعه همکاری با بخش خصوصی، زمینه بهرهمندی بنگاههای اقتصادی از ظرفیت علمی و تخصصی استعدادهای برتر و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با توانمندیهای آنان را بیش از پیش فراهم کند.