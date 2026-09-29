امسال بیش از ۵۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع چالدران، قطب نخست این محصول در آذربایجان غربی برداشت تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با فرا رسیدن فصل پاییز کار برداشت سیب زمینی از اراضی کشاورزی چالدران آغاز شد

جواد احمدی مدیر جهاد کشاورزی چالدران گفت: امسال در ۱ هزار ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی چالدران سیب زمینی کشت شده است که از هر هکتار ۴۰ تن به صورت میانگین برداشت داریم که مجموعا امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن سیب زمینی برداشت شود.

کیفیت خاک. شرایط آب و هوا. کیفیت بذر و روش‌های کشت باعث شده سیب زمینی تولید شده در چالدران از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

سلیمان احمدی معاون جهاد کشاورزی چالدران گفت: بر اساس برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی برای سیب زمینی کاران از سوی مدیریت جهاد کشاورزی در حال حاضر ۵۰۰ نفر درچالدران در تولید سیب زمینی مشغول فعالیت هستند و سیب زمینی‌های تولیدی به سراسر کشور ارسال می‌شود.

حسین اسماعیل زاده مسئول واحد زراعت جهاد کشاورزی چالدران گفت: در چالدران ۱۰ نوع سیب زمینی کشت می‌شود که تمام مراحل کاشت. داشت و برداشت آن به صورت مکانیزه است



شرایط خاص آب و هوای منطقه باعث شده شهرستان چالدران در آذربایجان غربی اولین قطب تولید سیب زمینی شناخته شود

جواد احمدی مدیر جهاد کشاورزی چالدران گفت: از مجموع ۱ هزار ۹۰۰ هکتار از سطح زیر کشت سیب زمینی در استان ۶۵ درصد این محصول در چالدران تولید می‌شود

کار برداشت سیب زمینی تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت

امسال میزان تولید سیب زمینی در چالدران در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.