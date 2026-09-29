دادستان کل کشور، برای شرکت در نشست دادستان‌های سازمان همکاری شانگهای و مذاکره با مقامات عالی قضایی روسیه، وارد مسکو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور، برای شرکت در اجلاس دادستان‌های سازمان همکاری شانگهای و نیز دیدار و مذاکره با مقامات عالی قضایی روسیه، ظهر امروز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.

دادستان کل کشور در روز نخست سفر به روسیه، عصر امروز با رئیس دیوان عالی روسیه ملاقات خواهد کرد.

نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از روز چهارشنبه در شهر کازان مرکز جمهوری مسلمان‌نشین تاتارستان آغاز می‌شود.

محمد موحدی‌آزاد علاوه بر شرکت و سخنرانی در این نشست بین‌المللی، با دادستان‌های کل کشور‌های عضو، از جمله بلاروس، تاجیکستان، چین، هند، پاکستان، قرقیزستان و روسیه دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

مصاحبه با دادستان کل کشور در بدو ورود به مسکو