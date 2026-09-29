به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور متناوب امواج کم ارتفاع لایه‌های میانی جو طی روز‌های آتی از کشور می‌باشد. عمده فعالیت بارشی این سامانه در نوار شمالی کشور خواهد بود. اما این سامانه طی این مدت عمدتا در استان موجب افزایش متناوب ابر و در برخی ساعات موجب وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک در مناطق مستعد خواهد شد.

همچنین با توجه به خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی از روز پنجشنبه تا روز‌های ابتدایی هفته آینده احتمال رگبار باران و رعدوبرق در برخی از نقاط استان وجود دارد، هر چند در مجموع بارش‌ها در استان موثر نمی‌باشد، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

ضمنا سرعت وزش باد لحظه‌ای در برخی ساعات امروز (سه شنبه) تا روز‌های اولیه هفته آینده در مناطقی از استان به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعات نیز خواهد رسید و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود