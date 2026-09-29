مدیر درآمد بلیت شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از تغییر فرآیند صدور کارت بلیت‌های جدید خبر داد و گفت: از این پس کارت‌های جدید مترو پس از ثبت کدملی و تأیید شماره همراه خریدار، در گیشه‌های فروش بلیت به‌صورت آنی شخصی‌سازی و صادر می‌شوند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مسیب جعفری اظهار کرد: در فرآیند جدید، پس از ثبت کدملی مسافر در سامانه فروش، یک کد تأیید به شماره همراه وی ارسال می‌شود و پس از وارد کردن کد و تأیید نهایی، کارت به نام فرد صادر و شخصی‌سازی خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این فرآیند، کارت‌های بلیت جدید از زمان خرید به اطلاعات مالک متصل می‌شوند و امکان خرید کارت بدون ثبت اطلاعات مالک وجود نخواهد داشت.

جعفری با اشاره به مزیت شخصی‌سازی کارت بلیت گفت: با ثبت اطلاعات مالک، در صورت مفقودی یا خرابی کارت، امکان حفظ اعتبار و پیگیری آن برای مسافر فراهم خواهد بود.

مدیر درآمد بلیت شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: اتصال کارت بلیت به اطلاعات مالک، در چارچوب یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی بلیت‌های حمل‌ونقل شهری انجام می‌شود و می‌تواند در تکمیل پرونده الکترونیک سفر، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و همچنین زمینه‌سازی برای اعمال تخفیف‌های حمایتی و هدفمند مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره محل ارائه خدمات حضوری شخصی‌سازی کارت بلیت نیز گفت: در حال حاضر این خدمات در ایستگاه‌های صادقیه، تئاترشهر، میدان آزادی، امام خمینی (ره)، میدان انقلاب اسلامی و آزادگان ارائه می‌شود و به مرور و در صورت تأمین تجهیزات، ایستگاه‌های دیگر نیز به این خدمات مجهز خواهند شد.

جعفری گفت: مسافرانی که از قبل کارت بلیت دارند، نیازی به خرید کارت جدید ندارند و می‌توانند کارت موجود خود را از طریق اپلیکیشن «شهرزاد» یا باجه‌های منتخب، به‌صورت رایگان به کدملی و شماره همراه خود متصل و شخصی‌سازی کنند.