به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر نصیربیگی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان این طرح گفت: سه هزار نفر در طرح کتاب‌یار ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۷۰۰ نفر با بارگذاری مدارک، موفق به دریافت تأییدیه شده‌اند.

وی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهرماه در حال اجرا است افزود: پس از پایان این مرحله، فراخوان جدید ثبت‌نام منتشر خواهد شد تا شهروندان علاقه‌مند بتوانند با ثبت‌نام مجدد از تخفیف سبد کالای شهروندی بهره‌مند شوند.