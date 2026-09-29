یادواره ۶۳ شهید محله کوی سفلی بافق با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور جمعی از مردم و مسئولان در صحن بیرونی امامزاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره ۶۳ شهید محله کوی سفلی بافق با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور جمعی از مردم و مسئولان در صحن بیرونی امامزاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد.در این مراسم، حجت‌الاسلام عسکری، سخنران یادواره، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: همان‌گونه که امام حسین(ع) در برابر ذلت و بیعت با یزید ایستادگی کرد، امروز نیز باید با حفظ عزت و روحیه مقاومت در برابر ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: شهدا در فرهنگ دینی جایگاهی ویژه دارند و زیارت قبور شهدا نیز در روایات مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام عسکری با بیان اینکه «شرط شهید شدن، شهید بودن و زندگی شهیدانه است»، اظهار داشت: برای شناخت راه شهدا باید به زندگی، اخلاق و رفتار آنان، به‌ویژه نحوه ارتباطشان با خانواده و پدر و مادر، توجه کرد و سبک زندگی شهدا را در جامعه ترویج داد.

سخنران یادواره شهدای محله کوی سفلی بافق با اشاره به تأکید شهید حاج قاسم سلیمانی بر مفهوم زندگی شهیدانه گفت: انسان باید پیش از شهادت، در مسیر شهدا زندگی کند و رفتار و سبک زندگی او با ارزش‌های الهی و انسانی شهدا همخوان باشد.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه عزاداری برای امام حسین(ع) و برگزاری یادواره‌های شهدا افزود: گریه بر شهید و عزاداری برای امام حسین(ع) باید انسان‌ساز باشد و روحیه ایثار، شهادت، شهامت و مقاومت را در انسان تقویت کند.

حجت‌الاسلام عسکری همچنین با اشاره به قیام امام حسین(ع) در برابر یزید گفت: امام حسین(ع) با وجود فشارهای موجود، حاضر به بیعت با یزید نشد؛ چراکه چنین بیعتی را تهدیدی برای اساس اسلام می‌دانست.

سخنران یادواره شهدای محله کوی سفلی بافق خاطرنشان کرد: تقابل حق و باطل در طول تاریخ ادامه داشته است و همان‌گونه که موسی و فرعون، پیامبر اکرم(ص) و ابوجهل، امام علی(ع) و معاویه و امام حسین(ع) و یزید در برابر یکدیگر قرار گرفتند، امروز نیز باید با الگوگیری از مکتب حسینی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام عسکری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های آمریکا در منطقه و تجربه کشورهای منطقه، گفت: برای شناخت سیاست‌های آمریکا باید تجربه کشورهایی مانند عراق را مورد توجه قرار داد و وعده‌ها و توافق‌ها را با توجه به سابقه عملکرد این کشور ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی، بر ضرورت شناخت مبانی فکری و دیدگاه جریان‌های مؤثر در تحولات منطقه تأکید کرد.

سخنران یادواره ۶۳ شهید محله کوی سفلی بافق در پایان گفت: جامعه امروز با الگوگیری از مکتب امام حسین(ع) و سبک زندگی شهدا باید ارزش‌هایی همچون عزت، ایثار، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کند.