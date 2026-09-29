مدیر برق شهرستان سرعین گفت: در جریان پایش و بررسی مصارف برق، ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک سوله راکد در شهرستان سرعین شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل پرویز اخوان، مدیر برق شهرستان سرعین، اظهار کرد: در جریان پایش و بررسی مصارف برق، ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک سوله راکد در شهرستان سرعین شناسایی و کشف شد.

وی با اشاره به جزئیات این کشف افزود: این تجهیزات با جریان مصرفی نزدیک ۸۰ آمپر به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کردند که با اقدام اکیپ‌های عملیاتی مدیریت برق شهرستان سرعین، شناسایی و جمع‌آوری شدند.

مدیر برق شهرستان سرعین با تأکید بر ادامه روند شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز ادامه داد: نظارت بر مصرف برق و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه با جدیت ادامه دارد و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

اخوان یادآور شد: شناسایی این مراکز، نقش مهمی در جلوگیری از مصرف بی‌رویه و حفظ پایداری شبکه برق دارد و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک می‌تواند به تسریع این فرآیند کمک کند.