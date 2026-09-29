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فرمانده انتظامی استان قم به همراه جمعی از مدیران و فرماندهان انتظامی استان در آستانه هفته فراجا با آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی دیدار و درباره مهمترین مسائل و اقدامات انتظامی استان گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم در دیدار با آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی گزارشی از اقدامات، فعالیتها و برنامههای فراجا در حوزههای مختلف انتظامی و امنیتی ارائه کرد و به تشریح بخشی از خدمات و مأموریتهای کارکنان انتظامی استان پرداخت.
وی همچنین بر تلاش مجموعه انتظامی برای ارتقای امنیت، آرامش و آسایش عمومی و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.
آیتالله فاضل لنکرانی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاشها، ایثار و مجاهدت کارکنان انتظامی، خدمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت و صیانت از آرامش جامعه را ارزشمند دانست و از زحمات فرماندهان و کارکنان فراجا در استان قم تقدیر کرد.
این دیدار در آستانه هفته فراجا و با حضور جمعی از مدیران و فرماندهان انتظامی استان قم برگزار شد و بر اهمیت تداوم خدمترسانی و تقویت تعامل میان مجموعه انتظامی و نهادهای دینی و اجتماعی تأکید شد.