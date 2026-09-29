فرمانده سپاه پاسداران بوکان درویژه‌برنامه «جهاد تبیین» آموزش‌وپرورش بر نقش مهم فرهنگیان به عنوان سکانداران جریان تربیتی و طلایه‌داران جهاد تبیین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ پاسدار علی عزیزپور فرمانده سپاه پاسداران بوکان درویژه‌برنامه «جهاد تبیین» آموزش‌وپرورش بوکان با حضور مدیران مدارس و جمعی از فرهنگیان برگزار شد به تبیین نقش معلمان در راهبری فرهنگی و مقابله با جنگ شناختی پرداخت وگفت: آموزش‌وپرورش دارای جامعه هدف گسترده‌ای است که در مدارس سکانداران جریان تربیتی هستندو فرهنگیان از ارکان اصلی اقتدار و آینده کشورهستندو نقطه پرگار اصلی این اقتدار معلمان هستند.



دکتر عزیزپور جهاد تبیین را وظیفه‌ای محوری برای فرهنگیان دانست و از مدیران و معلمان خواست دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مطرح کنند.

فرمانده سپاه بوکان با اشاره به بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید و چهار هزار معلم شهید گفت: این آمار تنها اعدادی تاریخی نیست، بلکه از ظرفیت تربیتی مدارس و نقش معلمان در میدان عمل حکایت دارد.

وی شهید حسین فهمیده را نمونه‌ای از پرورش‌یافتگان این زیست فرهنگی و تربیتی دانست و تأکید کرد فرهنگیان باید جایگاه خود را در شکل‌دهی به نسل آگاه و مسئول بشناسند.

دکتر عزیزپور همچنین معلمان را فرماندهان خط مقدم جبهه فرهنگی خواند و از آنان خواست با تقویت ارتباط با دانش‌آموزان، در انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های نسل‌های پیشین نقش فعال‌تری ایفا کنند.

دکتر علی عزیزپور محور دیگر سخنانش را به جنگ شناختی و نقش مدرسه در مواجهه با آن اختصاص داد و گفت: تحولات سال ۱۴۰۱ نشان داد شکاف ارتباطی و ضعف در تبیین می‌تواند دانش‌آموزان را در معرض روایت‌های رقیب قرار دهد.

فرمانده سپاه بوکان تأکید کرد معلم برای ایفای نقش مؤثر باید به سواد رسانه‌ای، صبر، توان گفت‌و‌گو و ارتباط صمیمانه با نسل جدید مجهز باشد.

فرمانده سپاه بوکان راه مواجهه با جوانان پرسشگر را برخورد چکشی ندانست و بر گفت‌وگوی صادقانه، شنیدن پرسش‌ها و پاسخ‌گویی اقناعی تأکید کرد.

دکتر عزیزپور گفت: «مدرسه باید پناهگاه امن فکری و روحی دانش‌آموز باشد» و افزود تقویت پرورش در کنار آموزش و ایجاد فضای امن برای پرسشگری، از وظایف مهم مدیران و معلمان است.

فرمانده سپاه بوکان در ادامه به دستاورد‌های کشور در دوره‌های پس از انقلاب اشاره کرد و گفت جهش‌های علمی و فناورانه، از جمله در حوزه سلول‌های بنیادی، موشک و هوافضا، برآمده از امنیت و خودباوری ملی است و ریشه در تجربه دفاع مقدس دارد.

وی همچنین توسعه آموزش‌وپرورش در مناطق محروم را از دیگر دستاورد‌های این دوره دانست که با وضعیت پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی خطاب به فرهنگیان افزود: «معلمان باید محیط مدرسه را از حالت انفعالی به فضای پرسشگری و امیدآفرینی تغییر دهند.»