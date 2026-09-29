«جمیل» به یاد کودکان میناب و غزه به اسپانیا رفت

«جمیل» به یاد کودکان میناب و غزه به اسپانیا رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما فیلم کوتاه «جمیل» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نسیم اسدپور، اولین حضور خود را در جشنواره‌ی بین‌المللی «SOCINE Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario» اسپانیا تجربه کرد و به مرحله‌ی داوری دومین دوره‌ی این رقابت بین‌المللی راه یافت.

این جشنواره‌‌ی دانشجویی ۴ نوامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در اسپانیا برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه که با حمایت کمیته‌ی بین‌المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (ریاست جمهوری) تولید شده است و پخش بین‌المللی آن را «درگاه فیلم ایران» برعهده دارد، به موضوع مظلومیت کودکان ایرانی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه با محوریت کودکان میناب و نیز کودکان غزه می‌پردازد و به ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم شده است.

در خلاصه داستان «جمیل» آمده است: «کودکی تمام آرزوهایش را در نقاشی‌اش می‌بیند، آرزوهایی که با جنگ نابود می‌شود!»

دیگر عوامل این اثر کوتاه عبارتند از؛ فیلمبردار: وحید ابراهیمی، صدابردار: آرش هوجقانی، صداگذار: امین شریفی، طراح گریم و لباس: آیدا محمدی، تدوینگر: علی گورانی، انیماتور: علی قهری، طراح پوستر: نسیم اسدپور و مشاور هنری: علی عبدی.