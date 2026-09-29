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معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بارشهای مؤثر و تأثیرگذار بر منابع آبی استان را از آبان و آذر انتظار داریم و گرمای هوا از نیمه دوم مهرماه تعدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ نوید حاجی بابایی ادامه داد: برای پاییز پیش رو انتظار بهبود بارشها نسبت به چند سال گذشته وجود دارد و پیشبینی میشود بارشها نزدیک به شرایط طبیعی و حتی متمایل به بالا باشد ضمن اینکه بیشترین بارش در غرب استان اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه شروع بارشهای پاییزی امسال از ماه مهر است، اما مهر از نظر عددی ماه بارشی اصلی استان نیست، ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، میانگین بارندگی استان حدود ۱۴۰ میلیمتر بود که نسبت به دوره بلندمدت حدود ۱۶ درصد کاهش و نسبت به سال زراعی قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه میانگین بارش بلندمدت استان در فصل پاییز حدود ۴۰ میلیمتر است، افزود: حدود ۲۵ درصد بارش یک سال زراعی کامل اصفهان مربوط به پاییز است در حالی که طی چهار تا پنج سال آبی اخیر، بارشهای پاییزی بهصورت مستمر کمتر از شرایط طبیعی بوده است.
حاجیبابایی ادامه داد: امسال در غرب و جنوب اصفهان و سرچشمههای آبی زاینده رود افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بارشها را انتظار داریم.
وی گفت:سال پیش رو تنش آبی استان کاهش مییابد، اما به معنای ورود به ترسالی یا پایان خشکسالی نیست و چنین برداشتی درست نیست.
وی با بیان اینکه در آبان و آذر دما حدود نیم تا یک درجه بالاتر از معمول پاییز پیشبینی میشود، افزود: در مجموع طی ماههای آینده روند دما فراتر از معمول ادامه دارد و افت دما در بازههای کوتاهمدت رخ میدهد.
میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلیمتر و در کشور ۲۴۰ میلیمتر است.
سال زراعی از اول مهر هر سال شروع میشود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.