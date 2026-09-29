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رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین گفت: اخطاریه زیست محیطی برای یک واحد معدنی در شهرستان نمین صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، عسگر جبرئیلی رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین با بازدید و پایش چند واحد معدنی شهرستان نمین اظهار کرد: یک واحد معدنی به دلیل عدم رعایت موازین زیستمحیطی و بهمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اخطار زیستمحیطی صادر شد.
وی با تاکید بر برخورد مطابق قانون با واحدهای آلاینده افزود: این اقدام با هدف حفظ سلامت محیط زیست و الزام واحدهای معدنی به رعایت استانداردها و ضوابط محیط زیستی صورت گرفته است.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین با بیان اینکه حفظ محیط زیست در کنار فعالیتهای معدنی از مهمترین چالشهای شهرستان نمین است، گفت: از دوستداران محیط زیست تقاضا داریم هرگونه موارد زیست محیطی را به سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش دهند.