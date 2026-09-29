نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کار ارزشمند در کنگره ی شهدا شناختن و شناساندن فرهنگ شهادت به نسل امروز و آینده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: کار ارزشمند در کنگره شهدا شناختن و شناساندن فرهنگ شهادت به نسل‌های آینده است که اگر درست معرفی شود، دشمنان باید از ننگ بمیرند.

آیت‌الله عبادی بر ثبت کرامات شهدا تاکید کرد و افزود: امروز ایران کربلا است و صحنه واقعی مقابله حق با باطل است و اینها باید به دنیا و آیندگان معرفی شود.

وی با اشاره به عملکرد مضحک سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی گفت: برای مجرمان محکوم در دادگاه بین‌المللی که خود محکومشان کردند، تریبون سخنرانی درنظر می‌گیرند و اینها واقعا برای دنیا ننگ است.



نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: شهدا بر اساس مکتب فرهنگ شهادت و عاشورا به میدان جهاد رفتند و این حماسه‌ها را آفریدند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه، دشمن برای حذف اسلام کمر بسته است، افزود: امروز نجات نسل‌های آینده در گرو حفظ ارزش‌های انقلاب است و زمانی ارزش‌های انقلاب حفظ می‌شود که تحت نظر متخصصان گذشته، امروز و آینده را مجسم و برای روشن شدن ماجرا با ابزار فرهنگی و رسانه‌ای برای مردم تبیین و معرفی کنیم.

وی گفت: باید ماهیت دشمن از گذشته گرفته تا امروز با بیان وحشیگری‌ها و جنایاتشان برای آیندگان معرفی شود.

مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج هم در دیدار گفت: این کنگره‌های ملی شهدا در واقع یک سنت حسنه است که از اوایل انقلاب اسلامی در کشور داشتیم، اما در دوران زعامت امام شهید این مهم اوج بیشتری گرفت.

سردار آزادی افزود: تلاش بسیاری صورت گرفته که این کنگره‌ها تنها یک مراسم نباشد و تولیدات هنری از کتاب، فیلم و مستند خوب داشته باشد که همه اینها سفارش امام شهید بوده است.

وی با اشاره به ارزیابی اقدامات کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی افزود: با زبان هنر، ریزکاری‌های زندگی شهدا را به نسل امروز انتقال دهید تا مردم و جوانان بیشتر پیام شهدا را دریافت کنند.

مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت: سیره شهدا یک گنج است که باید در برنامه‌ها و تولیدات این کنگره‌ها استخراج شود و کار برای شهدا نیازمند حمایت برای تدوام و استمرار دارد.