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وزیر راه و شهرسازی با تشریح اقدامات دولت چهاردهم در بخش مسکن گفت: برای پشتیبانی از متقاضیان دهکهای یک تا چهار، ۷ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و محل اراضی اختصاص یافته و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به توسعه زیرساختهای مسکن اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، اقدامات دولت چهاردهم برای تأمین مسکن و حمایت از خانوارهای کمدرآمد را تشریح کرد.
وی گفت: دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که تعهدات انباشته چندساله در حوزه مسکن وجود داشت و حدود ۸۳۶ هزار نفر برای تأمین مسکن در این طرحها ثبتنام کرده بودند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تأمین مسکن این متقاضیان، بهویژه خانوارهای کمدرآمد، در اولویت اقدامات دولت قرار گرفت.
صادق با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکن حمایتی اظهار کرد: در دو سال گذشته و با وجود شرایط جنگی، روند اجرای طرحها متوقف نشد و ۱۰۸ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی همچنین از ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی خبر داد و گفت: ملاک مهم در ارزیابی عملکرد، واحدهایی است که به مردم تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی تأمین زمین، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و ایجاد زیرساختها را چهار مؤلفه اصلی اجرای طرحهای مسکن حمایتی دانست.
صادق تأکید کرد: بدون پشتیبانی نظام بانکی، تکمیل طرحهای مسکن حمایتی با دشواری مواجه خواهد بود و همچنان بیش از ۳۵۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل نشدهاند.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مورد نیاز از ظرفیتهایی مانند منابع داخلی، تهاتر زمین با پیمانکاران و تسهیلات مربوط به دهکهای پایین درآمدی استفاده کرده است.
وزیر راه و شهرسازی حمایت از متقاضیان دهکهای یک تا چهار را از سیاستهای مهم دولت در حوزه مسکن اعلام کرد.
صادق افزود: از مجموع ۸۳۶ هزار متقاضی، حدود ۳۵۰ هزار نفر در دهکهای یک تا چهار درآمدی قرار دارند.
وی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن برای حمایت از این گروه، مصوبه شورای عالی مسکن را دریافت کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات متقاضیان دهکهای پایین از منابع داخلی و محل اراضی اختصاص یافته است.
صادق همچنین از اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای زیرساختهای مورد نیاز طرحهای مسکن خبر داد.
وی تأکید کرد: ساخت واحد مسکونی بدون تأمین زیرساخت و دسترسیهای لازم، پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود و به همین دلیل توسعه زیرساختها نیز همزمان دنبال شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تداوم حمایت از خانوارهای کمدرآمد و تکمیل تعهدات مسکن حمایتی تأکید کرد.