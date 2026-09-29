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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان: پیش بینی میشود امسال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ذرت از مزارع این استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال کشت تابستانه اصفهان ترکیبی از آفتابگردان، ذرت، ارزن، سبزی و صیفی و برنج است که به طور عمده به ثمر نشسته است.
پیمان فیروزنیا با اشاره به اینکه برداشت برخی محصولات مانند ذرت از حدود ۲۷ هزار هکتار اراضی استان به تازگی آغاز شده و تا اوایل آبان ادامه دارد، افزود: میانگین عملکرد مورد انتظار ذرت علوفهای حدود ۶۰ تُن در هکتار بوده در حالی که در برخی مزارع حدود ۱۰۰ تُن در هکتار است.
وی با بیان اینکه برداشت ارزن ار سه هزار هکتار اراضی استان نیز آغاز و تا اوایل آبان در استان ادامه دارد، گفت: عملکرد محصول ارزن بین سه تا پنج تُن در هکتار بوده و آمار نهایی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
پیمان فیروزنیا افزود: با وجود سختیهای تأمین آب، کشاورزان شرق اصفهان که بهموقع و با محصولاتی با نیاز آبی متعادل کشت کرده بودند، امسال وضعیت بسیار خوبی دارند و برداشت ارزن و ذرت با عملکرد مطلوب در جریان است.
استان اصفهان ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است.
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان هم حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است، همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی به حدود ۸۸۶ هزار تن میرسد.