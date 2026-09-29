به مناسبت هفته جهانی گردشگری، مراسمی نمادین در دبیرستان شهید قادر عبدالله‌پور مهاباد با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان نسبت به میراث فرهنگی و معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای ترویج فرهنگ گردشگری و آشنایی نسل جوان با هویت تاریخی منطقه، دبیرستان شهید قادر عبدالله‌پور مهاباد میزبان مراسم ویژه «هفته جهانی گردشگری» بود.

در این مراسم ضمن تشریح اهمیت صنعت گردشگری پایدار، بر نقش حیاتی حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان شناسنامه منطقه تأکید شد.

در این نشست رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد، بر لزوم حرکت به سمت «گردشگری سبز» تأکید کرد.

جولایی اضافه کرد: ما نیازمند توسعه پایدار در حوزه‌های اکوتوریسم و گردشگری تاریخی هستیم. هدف ما این است که گردشگری نه تنها موجب خسارت به جاذبه‌ها نشود، بلکه با مشارکت جوامع محلی، باعث رونق اقتصادی شده و میراث را به نسل‌های آینده منتقل کند.

در ادامه مراسم، با برگزاری مسابقات پرسش و پاسخ، تعدادی از دانش‌آموزان به عنوان «سفیران گردشگری مهاباد» معرفی شدند.

این دانش‌آموزان در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند که قصد دارند در کنار تحصیل، با فعالیت‌های تیمی و بازدید از مکان‌های تاریخی، نقش خود را در معرفی و حفظ این امانت‌های ارزشمند ایفا کنند.