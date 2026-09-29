به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی فرهودی گفت: این کنگره با هدف بررسی چالش‌های سالمندی، ارائه یافته‌های پژوهشی و تدوین راهکار‌های عملیاتی، در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی و میزگرد‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: در بخش آموزشی این کنگره ۱۰ پانل پیش‌بینی شده است و در بخش پژوهشی نیز گرنت‌ها، پروپوزال‌ها و تجربه‌های موفق در حوزه سالمندی بررسی و پس از داوری، آثار منتخب معرفی خواهند شد.

رئیس این کنگره افزود: بخش نمایشگاهی نیز با حضور شرکت‌های فعال و مرتبط با حوزه سالمندی برگزار می‌شود و در میزگرد‌های تخصصی، موضوعات و چالش‌های مختلف این حوزه با حضور صاحب‌نظران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.