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دبیر ستاد جوانی جمعیت با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات جهانی در سیاستگذاریهای جمعیتی گفت: ایجاد مهدکودکهای باکیفیت و کمهزینه از مهمترین راهکارهای حمایت از زنان و مردان شاغل است و باید این الگوها در ادارات، وزارتخانهها و دانشگاههای کشور اجرایی شود.
مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار کرد: ما باید از تجربیات دنیا در حوزه فرزندآوری استفاده کنیم. این الگوبرداری دو امتیاز برای ما دارد؛ نخست اینکه راههایی را که کشورهای دیگر به بنبست رساندهاند، طی نمیکنیم و از زمان و امکانات بیشترین بهره را میبریم؛ دوم آنکه راههای موفق را شناسایی و بهکار میگیریم.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در زمینه سیاستهای حمایت از خانواده افزود: امروز تجربه کشورهای موفق در حوزه فرزندآوری در دنیا بسیار زیاد نیست؛ بهعنوان مثال تجربه فرانسه و سوئد نشان میدهد که این کشورها به مسائل اجتماعی و حمایت از زنان و مردان شاغل پرداختهاند؛ چراکه همواره تعارضی میان مسئولیت خانوادگی و مادری و وظایف شغلی احساس میشود.
دبیر ستاد جوانی جمعیت ادامه داد: یکی از این موارد، مسئله کودکان است؛ مادر نباید میان شغل و فرزند انتخاب کند و نباید مجبور به چنین انتخابی شود. تجربه فرانسه این است که مهدکودکهای باکیفیت با آموزش عالی، اما با هزینه بسیار اندک ارائه میشود؛ حدود ۸۰ درصد هزینههای مهدکودک را دولت، شهرداری یا بخش خصوصی به تبع دولت میپردازد و خانوادهها مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت میکنند. کودکان در این مراکز، آموزشهای بسیار جدی میبینند.
وی با اشاره به خدمات نگهداری از کودکان در ساعات غیراداری تصریح کرد: حتی برای شاغلانی که در شیفتهای عصر و شب کار میکنند، نیز مراکز نگهداری از کودکان وجود دارد و این کشورها در این حوزه موفق بودهاند.
وحید دستجردی اظهار داشت: تجربه موفق کشورهایی مانند فرانسه و سوئد نشان میدهد این سیاستها تا چه اندازه میتواند در فرزندآوری و رضایت خاطر پدران و مادران، بهویژه مادران، موثر باشد.
دبیر ستاد جوانی جمعیت احداث مهدکودک را از مصادیق عمل صالح دانست و با تقدیر از خیر نیکوکاری که در حال تاسیس مهدکودکی برای اساتید جوان و دانشجویان متاهلِ دارای فرزند در مقطع تحصیلات تکمیلی است، گفت: امروز مسئله مهدکودک یکی از مصادیق روشن عمل صالح است. همانگونه که این خیر بزرگ در حال تاسیس مهدکودک برای زوجهای جوان و استادیاران دارای فرزند است، کسانی نیز که در سازمانها، ادارات و وزارتخانهها مهدکودک راهاندازی کنند، مصداق عمل صالح را محقق ساختهاند.
وی در پایان بر ضرورت توسعه این الگو در سطح ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی کشور تاکید کرد.