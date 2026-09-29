به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: آتش سوزی خانه مسکونی، پشت جایگاه سوخت زهوکی پیش از ظهر امروز رخ داد که با حضور عوامل آتش نشانی مهار شد.

وی گفت: به علت نزدیکی این خانه به جایگاه سوخت، اقدام های احتیطی و پیشگرانه صورت گرفت تا خطری برای جایگاه سوخت به وجود نیاید.

وی گفت: این آتش سوزی یک حادثه محدود بوده و علت دقیق آن در حال بررسی است که احتمال نگهداری غیرمجاز سوخت وجود دارد.

زهوکی در حاشیه شهر میناب واقع شده است.

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