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همزمان با روز جهانی ناشنوایان، دورهمی ویژه ای با عنوان پویش «آن سوی سکوت» در کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،این پویش با هدف توجه بیشتر به جامعه ناشنوایان و ترویج فرهنگ ارتباط و همدلی، در بخش ناشنوایان کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی و ترویجی از جمله «دورهمی آن سوی سکوت» با روایت تجربههای زیسته افراد ناشنوا، «جادوی دستهای قصهگو» به روش قصهگویی به زبان اشاره برای کودکان و کارگاه «زندگی بدون صدا»در قالب این برنامه، اجرا میشود.
برگزاری این برنامهها در کتابخانههای عمومی، زمینهای برای معرفی توانمندیهای افراد ناشنوا، توجه به شیوههای ارتباطی آنان و فراهم کردن فرصت مشارکت برابر در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کتابخانههاست.