همزمان با روز جهانی ناشنوایان، دورهمی ویژه ای با عنوان پویش «آن سوی سکوت» در کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،این پویش با هدف توجه بیشتر به جامعه ناشنوایان و ترویج فرهنگ ارتباط و همدلی، در بخش ناشنوایان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی از جمله «دورهمی آن سوی سکوت» با روایت تجربه‌های زیسته افراد ناشنوا، «جادوی دست‌های قصه‌گو» به روش قصه‌گویی به زبان اشاره برای کودکان و کارگاه «زندگی بدون صدا»در قالب این برنامه، اجرا می‌شود.

برگزاری این برنامه‌ها در کتابخانه‌های عمومی، زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های افراد ناشنوا، توجه به شیوه‌های ارتباطی آنان و فراهم کردن فرصت مشارکت برابر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کتابخانه‌هاست.