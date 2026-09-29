پخش زنده
امروز: -
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: این شرکت یک ماه پس از آسیبهای فروردین، عرضه محصولات خود را از سر گرفت و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون تن محصول وارد بازار کرده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا حیدری با تشریح روند تأمین بازار پس از حملات به این شرکت، گفت: فولاد مبارکه هفتم فروردینماه ۱۴۰۵ مورد اصابت قرار گرفت و هفتم اردیبهشتماه نخستین محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد.
او افزود: از زمان حملات تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه به بازار عرضه شده است.
حیدری گفت: پس از حملات، دو سناریو برای جلوگیری از اختلال در بازار بررسی شد؛ نخست، واردات حدود ۵۰۰ هزار تن ورق گرم و تأمین اسلب مورد نیاز خط نورد گرم از خارج کشور و دوم، استفاده از ظرفیتهای داخلی برای بازگرداندن خطوط نورد گرم و سرد فولاد مبارکه به مدار تولید.
او با اشاره به محدودیتهای واردات از جمله شرایط کشتیرانی و تأمین ارز، افزود: در نهایت استفاده از ظرفیتهای داخلی در دستور کار قرار گرفت.
تداوم عرضه محصولات
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه همچنین از تداوم عرضه عمومی و اختصاصی محصولات این شرکت خبر داد و گفت: فولاد مبارکه طی سه ماه اخیر عرضههای خود را با همان حجم سال گذشته ادامه داده است.
حیدری تأمین ورق مورد نیاز خودروسازان را از دیگر محورهای عرضه محصولات فولاد مبارکه عنوان کرد و افزود: تأمین ورق مورد نیاز پروژههای بزرگ انتقال آب، نفت و گاز نیز از دو ماه پیش در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
او تأکید کرد: تداوم تأمین حداکثری بازار داخل و حضور در بازارهای صادراتی، از مهمترین محورهای فعالیت فولاد مبارکه است.