شبکه مستند سیما امشب با پخش دو مجموعه مستند «کوچه باغ» و «خانه پوچ»، به معرفی توانمندی‌های روستاییان خراسان جنوبی و واکاوی ابعاد و چالش‌های پدیده مهاجرت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «کوچه باغ» با سفر به روستا‌های خراسان جنوبی، مخاطبان را با ظرفیت‌های مختلف این مناطق و بخشی از زندگی و داشته‌های روستایی آشنا می‌کند.

این مجموعه با نگاهی به فضای روستا‌ها و ظرفیت‌های موجود در آنها، جلوه‌هایی از زندگی، فرهنگ و توانمندی‌های روستاییان خراسان جنوبی را روایت می‌کند.

«کوچه باغ» امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

همچنین ، مجموعه مستند «خانه پوچ» با محوریت موضوع مهاجرت و تلاش برای رسیدن به آرزو‌ها در کشور‌های خارجی، نگاهی به تجربه مهاجرت و چالش‌های پیش روی آن، امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

مجموعه مستند «خانه پوچ» با تمرکز بر موضوع مهاجرت، به روایت تجربه افرادی می‌پردازد که برای تحقق آرزو‌ها و رسیدن به اهداف خود، زندگی در کشور‌های خارجی را انتخاب کرده‌اند.

این مجموعه تلاش می‌کند با طرح ابعاد مختلف مهاجرت و تجربه زندگی در خارج از کشور، نگاه مخاطبان را به این موضوع و پیامد‌های انتخاب مهاجرت جلب کند.

«خانه پوچ» امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۲ روی آنتن خواهد رفت.