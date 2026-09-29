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شبکه مستند سیما امشب با پخش دو مجموعه مستند «کوچه باغ» و «خانه پوچ»، به معرفی توانمندیهای روستاییان خراسان جنوبی و واکاوی ابعاد و چالشهای پدیده مهاجرت میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «کوچه باغ» با سفر به روستاهای خراسان جنوبی، مخاطبان را با ظرفیتهای مختلف این مناطق و بخشی از زندگی و داشتههای روستایی آشنا میکند.
این مجموعه با نگاهی به فضای روستاها و ظرفیتهای موجود در آنها، جلوههایی از زندگی، فرهنگ و توانمندیهای روستاییان خراسان جنوبی را روایت میکند.
«کوچه باغ» امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.
همچنین ، مجموعه مستند «خانه پوچ» با محوریت موضوع مهاجرت و تلاش برای رسیدن به آرزوها در کشورهای خارجی، نگاهی به تجربه مهاجرت و چالشهای پیش روی آن، امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «خانه پوچ» با تمرکز بر موضوع مهاجرت، به روایت تجربه افرادی میپردازد که برای تحقق آرزوها و رسیدن به اهداف خود، زندگی در کشورهای خارجی را انتخاب کردهاند.
این مجموعه تلاش میکند با طرح ابعاد مختلف مهاجرت و تجربه زندگی در خارج از کشور، نگاه مخاطبان را به این موضوع و پیامدهای انتخاب مهاجرت جلب کند.
«خانه پوچ» امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۲ روی آنتن خواهد رفت.