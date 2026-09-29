پاسخ قاطع غریب آبادی به ادعای تکراری و واهی سران امارات

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با رد ادعای تکراری سران اماراتی درباره‌ جزایرِ تا ابد ایرانی، تاکید کرد: مقام‌های اماراتی باید به جای تکرار ادعا‌های واهی، به الزامات حُسن همجواری و واقعیت‌های تاریخی و حقوقی منطقه، پایبند باشند.