پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه با رد ادعای تکراری سران اماراتی درباره جزایرِ تا ابد ایرانی، تاکید کرد: مقامهای اماراتی باید به جای تکرار ادعاهای واهی، به الزامات حُسن همجواری و واقعیتهای تاریخی و حقوقی منطقه، پایبند باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی در پیامی در فضای مجازی تصریح کرد: تکرار ادعاهای بی اساس دربارهی جزایر ایرانی، حتی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، واقعیت را تغییر نمیدهد.
معاون وزیر امور خارجه یادآور شد: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی ناپذیر از قلمرو ایراناند.