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در نیمه شمالی آذربایجان غربی رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید واحتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق جنوبی استان پیش بینی می شود.
براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به عبور امواج بارشی از تراز میانی جو، طی امروز سه شنبه و بویژه در نیمه شمالی استان شاهد تداوم رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق خواهیم بود که با وزش باد گاهی شدید در سطح استان توأم خواهد شد و طی این مدت احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق جنوبی استان وجود خواهد داشت.
فردا چهارشنبه جوی نسبتا پایدار و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد شد.
از روز پنجشنبه با فعالیت امواج جدید بارشی در منطقه، شرایط جوی برای بارشهای رگباری در برخی نقاط شمالی استان فراهم خواهد شد که در صورت تثبیت الگوها طی روزهای جمعه و شنبه، گستره بارشها سطح وسیع تری از استان را در بر خواهد گرفت که با وزش باد نسبتا شدید نیز همراه خواهد شد.
از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۱۳ و ۲۹ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۱۰ و باروق با ۳۳ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند و براساس الگوهای دمایی از امروز روند کاهشی دما آغاز شده و تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.